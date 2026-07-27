Російські хакери читають пошту без кліків: під ударом Україна та НАТО

Російські хакери більше року використовували критичну вразливість Zimbra для кібершпигунства. Серед головних цілей опинилися військові та державні відомства країн НАТО й України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TechRadar .

Схема експлойту

Експерти з кібербезпеки компанії Proofpoint класифікували використаний метод як half-click exploit, оскільки для зараження системи жертвам не потрібно було виконувати жодних активних дій, завантажувати файли чи переходити за посиланнями.

Атака здійснювалася через уразливість міжсайтового скриптингу XSS у веб-інтерфейсі поштової платформи Zimbra.

Злочинцям вдавалося отримати доступ до комп'ютера одразу після того, як користувач просто відкривав і переглядав отриманий електронний лист.

Проблема безпеки отримала офіційний ідентифікатор CVE-2025-66376 та оцінку суворості 7,2 із 10 (високий рівень).

Хоча розробники випустили виправлення для системи у листопаді 2025 року, російські угруповання вже активно експлуатували цю уразливість задовго до виходу офіційного патчу.

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Хто стоїть за атаками та які дані викрадали?

За даними аналітиків, уразливість протягом років використовували різні хакерські групи, однак у конкретній кампанії зафіксовано активність угруповання TA488, також відомого під назвами Laundry Bear та Void Blizzard.

Після успішного проникнення у систему хакери з TA488 закріплювали постійний доступ і системно викрадали інформацію.

Злочинці регулярно атакували державні організації України та країн НАТО, а також підприємства оборонно-промислового комплексу.

Кібершахраїв цікавили такі дані:

вміст електронних листів цільових користувачів;

збережені паролі;

адресати та поштові каталоги;

токени двофакторної автентифікації 2FA.

Що далі?

Угруповання TA488, ймовірно, припинило свою активність. Дослідники безпеки не зафіксували жодних дій з боку хакерів, починаючи з лютого 2026 року.

Зникнення групи відбулося після того, як фахівці з кібербезпеки компанії Seqrite оприлюднили детальний розбір інфраструктури та методів роботи TA488.

Опублікований аналіз змусив російських хакерів повністю знищити свої інфраструктурні мережі та згорнути діяльність.