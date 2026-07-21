Под угрозой около 90 миллионов сайтов: хакеры атакуют WordPress

Хакеры развернули масштабную кампанию по взлому сайтов на WordPress. Под угрозой могут оказаться десятки миллионов ресурсов с уязвимыми версиями системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch .

Масштаб проблемы

На прошлой неделе разработчики WordPress выпустили патчи для устранения двух критических пробелов в безопасности и призвали администраторов срочно обновить ПО.

Опасность оказалась настолько серьезной, что разработчики задействовали механизм принудительного автоматического обновления там, где это было возможно.

Несмотря на это, компании по кибербезопасности Patchstack, Hexastrike и WatchTowr зафиксировали активные хакерские атаки на сайты, до сих пор не получившие исправлений.

Под угрозой оказались сайты, использующие следующие версии системы:

Версии от 6.9.0 до 6.9.4

Версии 7.0.0 и 7.0.1

По официальной статистике, эти версии установлены более чем на 400 миллионах ресурсов.

Хотя часть из них уже получила автообновление, консультант по кибербезопасности Дэниел Кард оценивает долю уязвимых сайтов примерно в 15%. В глобальном масштабе это составляет около 90 миллионов потенциально уязвимых вебресурсов.

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В чем суть уязвимости WP2Shell?

Одну из критических ошибок обнаружил исследователь Адам Куэс из компании Searchlight Cyber - именно он и назвал ее WP2Shell. В комбинации с другим багом эта уязвимость позволяет хакерам получать полный удаленный контроль над сервером и управлением сайтом.

Эксперты отмечают, что более масштабным последствиям атак сейчас противодействуют несколько факторов:

Система принудительных автоматических обновлений разработчиков WordPress,

Защитные фильтры и экраны Cloudflare,

Использование сторонних сетевых брандмауэров (WAF).

Представители Automattic (компании, поддерживающей проект) сообщили, что все сайты на их собственном хостинге, включая WordPress.com, Pressable и WPVIP, были защищены еще до официального релиза публичного патча.

Остальные владельцы автономных сайтов настоятельно рекомендуют проверить версию системы и обновить ее вручную.