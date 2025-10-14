ua en ru
Вт, 14 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Повреждены медучреждение, предприятие и авто: фото последствий обстрела Харькова

Харьков, Вторник 14 октября 2025 01:27
UA EN RU
Повреждены медучреждение, предприятие и авто: фото последствий обстрела Харькова Фото: россияне обстреляли Харьков управляемыми авиабомбами (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерий Савицкий

В результате обстрела управляемыми авиабомбами Харькова, в городе зафиксированы разрушения и пожар, есть пострадавшие среди местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

По данным спасателей, одно из попаданий зафиксировано на территории больницы в Салтовском районе города.

Частично разрушено одноэтажное здание гаража, повреждены трехэтажное здание медучреждения, здание предприятия и легковые автомобили. Возникли два очага возгорания.

"Все пациенты, которые были в больнице на момент удара вражескими КАБами, переведены в другое лечебное учреждение. Сейчас их обследуют медики", - отмечается в сообщении.

На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, в частности пиротехники и психологи, а также работники полиции, медицинской и коммунальной служб.

В ведомстве также обнародовали фото последствий вражеской атаки.

Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины (https://t.me/dsns_telegram)

Обстрел Харькова

Напомним, вечером в понедельник, 13 октября, армия РФ атаковала управляемыми авиабомбами Харьков.

Удар повредил медицинское учреждение в одном из районов и автомобили, пострадали четыре человека.

Добавим, что сразу же после удара по Харькову, в российском Белгороде и Курской области из-за обстрела исчезла электроэнергия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине
Новости
"Азов" отразил механизированный штурм РФ под Добропольем: враг понес большие потери
"Азов" отразил механизированный штурм РФ под Добропольем: враг понес большие потери
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит