"Шахеды" снова летели из Крыма и РФ: сколько дронов сбила ПВО прошлой ночью

Российская армия в ночь на вторник, 14 октября, запустила по территории Украины 96 ударных дронов различного типа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

С 19:00 понедельника, 13 октября, противник атаковал 96 ударными дронами типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов с шести направлений. Дроны летели из Миллерово, Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, что в России, и из оккупированного Крыма. Около 60 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, 14 октября, противовоздушной обороной сбито или подавлено 69 вражеских дронов типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

