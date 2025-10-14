"Шахеды" снова летели из Крыма и РФ: сколько дронов сбила ПВО прошлой ночью
Российская армия в ночь на вторник, 14 октября, запустила по территории Украины 96 ударных дронов различного типа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.
С 19:00 понедельника, 13 октября, противник атаковал 96 ударными дронами типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов с шести направлений. Дроны летели из Миллерово, Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, что в России, и из оккупированного Крыма. Около 60 из них - "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, 14 октября, противовоздушной обороной сбито или подавлено 69 вражеских дронов типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.
Обстрелы Украины
Напомним, вчера вечером россияне ударили управляемыми авиабомбами по Харькову. В городе зафиксированы разрушения и пожар, есть пострадавшие среди местных жителей.
Также под ударом врага оказалась Кировоградская область. Там в результате вражеской атаки было изменено движение ряда поездов. Впоследствии глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович сообщил, что россияне продолжают уничтожать объекты критической инфраструктуры Кировоградской области.
"На этот раз на территории Долинской и Новопражской громад. Предварительно - без жертв. Есть повреждения зданий. Без света 5 населенных пунктов. На объектах пожары ликвидированы. Все службы работают", - проинформировал он.