На границе с РФ из-за обстрелов пылает 2400 гектаров леса (видео)

На границе с Россией в Черниговской области из-за обстрелов пылает 2400 гектаров леса. Лесники не имеют к нему доступа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГП "Леса Украины" .

Как сообщается, огонь охватил территории Елинского и Тихоновицкого лесничеств Корюковского надлесничества ГП "Леса Украины".

Речь идет о пятикилометровой пограничной зоне возле границы с Россией, доступа к которой лесоводы уже давно не имеют из-за ситуации с безопасностью.

Возгорание зафиксировали камеры видеонаблюдения предприятия.

"Брошены все силы лесной охраны, чтобы не допустить распространения огня на территории, к которым мы имеем доступ. Прежде всего создаем дополнительные минерализованные полосы. Тракторы предприятия работают под прикрытием РЭБ, ведь враг бьет по любой технике", - рассказали в "Леса Украины".

Также вчера, 6 мая, предприятие провело совместное совещание с представителями военных, ГСЧС и местной власти.

"Важно не допустить распространения огня в населенные пункты в прифронтовой полосе. Мобилизована вся новая пожарная техника предприятия. Но пока мы не имеем возможности полноценно ее задействовать, ведь в воздухе постоянно находятся вражеские дроны", - отметили в "Леса Украины".