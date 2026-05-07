ua en ru
Чт, 07 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

На границе с РФ из-за обстрелов пылает 2400 гектаров леса (видео)

13:00 07.05.2026 Чт
2 мин
Лесники не имеют доступа к этой территории
aimg Татьяна Степанова
На границе с РФ из-за обстрелов пылает 2400 гектаров леса (видео) Фото: на границе с РФ из-за обстрелов пылает 2400 гектаров леса (скрин с видео)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

На границе с Россией в Черниговской области из-за обстрелов пылает 2400 гектаров леса. Лесники не имеют к нему доступа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГП "Леса Украины".

Как сообщается, огонь охватил территории Елинского и Тихоновицкого лесничеств Корюковского надлесничества ГП "Леса Украины".

Речь идет о пятикилометровой пограничной зоне возле границы с Россией, доступа к которой лесоводы уже давно не имеют из-за ситуации с безопасностью.

Возгорание зафиксировали камеры видеонаблюдения предприятия.

"Брошены все силы лесной охраны, чтобы не допустить распространения огня на территории, к которым мы имеем доступ. Прежде всего создаем дополнительные минерализованные полосы. Тракторы предприятия работают под прикрытием РЭБ, ведь враг бьет по любой технике", - рассказали в "Леса Украины".

Также вчера, 6 мая, предприятие провело совместное совещание с представителями военных, ГСЧС и местной власти.

"Важно не допустить распространения огня в населенные пункты в прифронтовой полосе. Мобилизована вся новая пожарная техника предприятия. Но пока мы не имеем возможности полноценно ее задействовать, ведь в воздухе постоянно находятся вражеские дроны", - отметили в "Леса Украины".

Пожар на Закарпатье

Напомним, 5 мая на Закарпатье начался машстабный пожар возле Воловца на склонах хребта Боржавские полонины.

К тушению сначала было привлечено 128 спасателей, 19 единиц техники и авиация. Глава ОВА заявил, что ситуация находится под его личным контролем, а причины возгорания сейчас устанавливаются.

Однако пожар продолжался. 6 мая к ликвидации пожара было привлечено 352 человека и 48 единиц техники.

В Закарпатской областной прокуратуре устанавливают причины и обстоятельства возникновения пожара. Правоохранители открыли уголовное дело - проверяется информация о поджоге.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Черниговская область Леса Украины Пожар Граница с РФ Война в Украине
Новости
В Днепре после атаки РФ пострадал человек и повреждены несколько домов
В Днепре после атаки РФ пострадал человек и повреждены несколько домов
Аналитика
"Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта
Дмитрий Олейник, Дмитрий Левицкий "Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта