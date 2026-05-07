На границе с РФ из-за обстрелов пылает 2400 гектаров леса (видео)
На границе с Россией в Черниговской области из-за обстрелов пылает 2400 гектаров леса. Лесники не имеют к нему доступа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГП "Леса Украины".
Как сообщается, огонь охватил территории Елинского и Тихоновицкого лесничеств Корюковского надлесничества ГП "Леса Украины".
Речь идет о пятикилометровой пограничной зоне возле границы с Россией, доступа к которой лесоводы уже давно не имеют из-за ситуации с безопасностью.
Возгорание зафиксировали камеры видеонаблюдения предприятия.
"Брошены все силы лесной охраны, чтобы не допустить распространения огня на территории, к которым мы имеем доступ. Прежде всего создаем дополнительные минерализованные полосы. Тракторы предприятия работают под прикрытием РЭБ, ведь враг бьет по любой технике", - рассказали в "Леса Украины".
Также вчера, 6 мая, предприятие провело совместное совещание с представителями военных, ГСЧС и местной власти.
"Важно не допустить распространения огня в населенные пункты в прифронтовой полосе. Мобилизована вся новая пожарная техника предприятия. Но пока мы не имеем возможности полноценно ее задействовать, ведь в воздухе постоянно находятся вражеские дроны", - отметили в "Леса Украины".
Пожар на Закарпатье
Напомним, 5 мая на Закарпатье начался машстабный пожар возле Воловца на склонах хребта Боржавские полонины.
К тушению сначала было привлечено 128 спасателей, 19 единиц техники и авиация. Глава ОВА заявил, что ситуация находится под его личным контролем, а причины возгорания сейчас устанавливаются.
Однако пожар продолжался. 6 мая к ликвидации пожара было привлечено 352 человека и 48 единиц техники.
В Закарпатской областной прокуратуре устанавливают причины и обстоятельства возникновения пожара. Правоохранители открыли уголовное дело - проверяется информация о поджоге.