Масштабный лесной пожар вспыхнул под Киевом, огонь охватил десятки гектаров

В Киевской области спасатели ликвидировали масштабный лесной пожар в Бучанском районе. Огонь быстро распространился в районе села Тарасовщина из-за аномальной весенней жары и сильного ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГСЧС.

Огонь охватил десятки гектаров

По данным спасателей, пожар распространился на территории лесной подстилки и открытой местности. Общая площадь возгорания достигла 100 гектаров.

Из них 70 гектаров составила площадь горения лесной подстилки, еще 30 гектаров — открытая территория рядом с лесным массивом.

К тушению привлекли несколько служб

Для ликвидации пожара были задействованы подразделения ГСЧС, сотрудники Дымерского лесничества, пожарные расчеты Национальной гвардии, а также добровольцы отряда быстрого реагирования Красного Креста.

Спасатели работали над сдерживанием распространения огня и предотвращением дальнейшего перехода пламени на новые участки.

Пожар удалось локализовать

В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 18:30 пожар удалось локализовать.

Однако работы на месте продолжаются, спасатели контролируют ситуацию и проводят дальнейшую ликвидацию отдельных очагов возгорания.