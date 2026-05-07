Масштабный пожар в лесах Карпат локализовали на третий день (фото)

13:11 07.05.2026 Чт
2 мин
Спасатели показали новые фото с места пожара
aimg Ирина Глухова
Масштабный пожар в лесах Карпат локализовали на третий день (фото) Фото: лесной пожар неподалеку Воловца локализовали (facebook.com/DsnsZakarpattya)
Сегодня утром, 7 мая, удалось локализовать крупный пожар в лесах на Мукачевщине в Закарпатской области. Сейчас открытого огня не наблюдается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Закарпатской области.

По информации ГСЧС, открытого огня уже не наблюдается, однако продолжается точечное тление поваленного сухостоя. Общая площадь, пройденная огнем, составляет около 75 гектаров.

К ликвидации пожара привлечены 217 человек и 30 единиц техники. В частности, от ГСЧС работают 75 спасателей и 22 единицы техники.

Также в тушении участвуют 139 работников Карпатского филиала ГП "Леса Украины" и 6 единиц техники. Волонтеры Отряда быстрого реагирования Красного Креста Закарпатья развернули на месте палатку для помощи.

Работы по окончательной ликвидации пожара продолжаются.

В ГСЧС также обнародовали кадры с места происшествия.

Что известно о пожаре на Закарпатье

Напомним, пожар в лесах Карпат вспыхнул еще 5 мая.

Сначала огонь охватил около 15 гектаров, однако из-за сухой погоды и ветра пламя начало стремительно распространяться. Уже на следующий день площадь возгорания выросла до 75 гектаров.

На борьбу с огнем сразу бросили большие силы. Сначала к тушению привлекли 128 спасателей, 19 единиц техники и авиацию ГСЧС. Впоследствии на помощь прибыли подразделения из соседних областей - Львовской и Ивано-Франковской.

В воздухе пожар тушил самолет, а на земле спасателям помогали местные жители. Всего к ликвидации возгорания привлекли 352 человека и 48 единиц техники.

Тем временем в Закарпатской областной прокуратуре устанавливают причины и обстоятельства возникновения пожара. Правоохранители открыли уголовное дело - проверяется информация о поджоге.

Закарпатье ГСЧС Закарпатская область Пожар
В Днепре после атаки РФ пострадал человек и повреждены несколько домов
