Масштабный пожар в лесах Карпат локализовали на третий день (фото)

Сегодня утром, 7 мая, удалось локализовать крупный пожар в лесах на Мукачевщине в Закарпатской области. Сейчас открытого огня не наблюдается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Закарпатской области.

По информации ГСЧС, открытого огня уже не наблюдается, однако продолжается точечное тление поваленного сухостоя. Общая площадь, пройденная огнем, составляет около 75 гектаров.

К ликвидации пожара привлечены 217 человек и 30 единиц техники. В частности, от ГСЧС работают 75 спасателей и 22 единицы техники.

Также в тушении участвуют 139 работников Карпатского филиала ГП "Леса Украины" и 6 единиц техники. Волонтеры Отряда быстрого реагирования Красного Креста Закарпатья развернули на месте палатку для помощи.

Работы по окончательной ликвидации пожара продолжаются.

В ГСЧС также обнародовали кадры с места происшествия.