ua en ru
Пн, 22 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Российские дроны над ядерным центром в ЕС оказались мнимыми, - Reuters

Италия, Понедельник 22 декабря 2025 22:33
UA EN RU
Российские дроны над ядерным центром в ЕС оказались мнимыми, - Reuters Фото: десятки случаев нарушения воздушного пространства оказались ложными (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Итальянская прокуратура после изучения десятков случаев предполагаемого пролета российских беспилотников над Европейским совместным исследовательским центром (JRC), выяснила, что угроза была мнимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Расследование показало, что результаты системы безопасности ядерного полигона JRC были ложными из-за обычного усилителя GSM-сигнала в частном доме неподалеку.

Это устройство создавало помехи, которые автоматика объекта считала присутствием вблизи беспилотников.

"Расследование показало, что повторные ложноположительные результаты были вызваны перекрытием помех между собственной системой безопасности центра и спорадической активностью усилителя GSM в соседнем доме", - отмечается в материалах дела.

JRC в Испре был основан в 1960 году как площадка для ядерных исследований. Сегодня он занимается вопросами космической безопасности, миграции и транспорта, а любые полеты над его территорией строго запрещены.

Несмотря на регулярную фиксацию НАТО попыток саботажа и гибридных атак со стороны РФ, инцидент с JRC итальянское правосудие признало технической ошибкой. Теперь судья Миланского суда должен принять окончательное решение о закрытии дела.

Дроны над странами ЕС

Напомним, в 2025 году в Германии зафиксировали резкий рост случаев несанкционированного использования беспилотных летательных аппаратов. По информации The Wall Street Journal, с начала года правоохранители зафиксировали более тысячи таких инцидентов.

В то же время активность дронов в последнее время наблюдается сразу в нескольких странах Европы, в частности вблизи аэропортов. В Брюсселе и Льеже появление беспилотников приводило к серьезным перебоям в авиасообщении.

В связи с этим начальник Генштаба бельгийской армии Фредерик Вансина приказал военным уничтожать подозрительные дроны, но только при условии отсутствия угрозы для гражданского населения и объектов инфраструктуры.

Отметим, похожие инциденты случались и в Швеции, где из-за беспилотников временно останавливали работу аэропортов.

В Германии же не исключают, что рост дроновой активности может быть связан с дискуссиями об использовании замороженных российских активов в бельгийском финансовом учреждении Euroclear для оказания помощи Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия Дрони
Новости
Зеленский о мирном процессе: базовый блок документов готов
Зеленский о мирном процессе: базовый блок документов готов
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ