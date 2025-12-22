Російські дрони над ядерним центром в ЄС виявилися уявними, - Reuters
Італійська прокуратура після вивчення десятків випадків імовірного прольоту російських безпілотників над Європейським спільним дослідницьким центром (JRC), з'ясувала, що загроза була уявною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Розслідування показало, що результати системи безпеки ядерного полігону JRC були хибними через звичайний підсилювач GSM-сигналу у приватному будинку неподалік.
Цей пристрій створював перешкоди, які автоматика об’єкта вважала присутністю поблизу безпілотників.
"Розслідування показало, що повторні хибнопозитивні результати були спричинені перекриттям перешкод між власною системою безпеки центру та спорадичною активністю підсилювача GSM у сусідньому будинку", - зазначається у матеріалах справи.
JRC в Іспрі був заснований у 1960 році як майданчик для ядерних досліджень. Сьогодні він займається питаннями космічної безпеки, міграції та транспорту, а будь-які польоти над його територією суворо заборонені.
Попри регулярну фіксацію НАТО спроб саботажу та гібридних атак з боку РФ, інцидент з JRC італійське правосуддя визнало технічною помилкою. Тепер суддя Міланського суду має ухвалити остаточне рішення про закриття справи.
Дрони над країнами ЄС
Нагадаємо, у 2025 році в Німеччині зафіксували різке зростання випадків несанкціонованого використання безпілотних літальних апаратів. За інформацією The Wall Street Journal, з початку року правоохоронці зафіксували понад тисячу таких інцидентів.
Водночас активність дронів останнім часом спостерігається одразу в кількох країнах Європи, зокрема поблизу аеропортів. У Брюсселі та Льєжі поява безпілотників призводила до серйозних перебоїв в авіасполученні.
У зв’язку з цим начальник Генштабу бельгійської армії Фредерік Вансіна наказав військовим знищувати підозрілі дрони, але лише за умови відсутності загрози для цивільного населення та об’єктів інфраструктури.
Зазначимо, схожі інциденти траплялися і у Швеції, де через безпілотники тимчасово зупиняли роботу аеропортів.
У Німеччині ж не виключають, що зростання дронової активності може бути пов’язане з дискусіями щодо використання заморожених російських активів у бельгійській фінансовій установі Euroclear для надання допомоги Україні.