Російські дрони над ядерним центром в ЄС виявилися уявними, - Reuters

Італійська прокуратура після вивчення десятків випадків імовірного прольоту російських безпілотників над Європейським спільним дослідницьким центром (JRC), з'ясувала, що загроза була уявною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Розслідування показало, що результати системи безпеки ядерного полігону JRC були хибними через звичайний підсилювач GSM-сигналу у приватному будинку неподалік.

Цей пристрій створював перешкоди, які автоматика об’єкта вважала присутністю поблизу безпілотників.

"Розслідування показало, що повторні хибнопозитивні результати були спричинені перекриттям перешкод між власною системою безпеки центру та спорадичною активністю підсилювача GSM у сусідньому будинку", - зазначається у матеріалах справи.

JRC в Іспрі був заснований у 1960 році як майданчик для ядерних досліджень. Сьогодні він займається питаннями космічної безпеки, міграції та транспорту, а будь-які польоти над його територією суворо заборонені.

Попри регулярну фіксацію НАТО спроб саботажу та гібридних атак з боку РФ, інцидент з JRC італійське правосуддя визнало технічною помилкою. Тепер суддя Міланського суду має ухвалити остаточне рішення про закриття справи.