В Херсоне россияне атаковали "скорую": ранены медик и водитель

Российская армия атаковала дроном карету скорой помощи в Херсоне утром 17 апреля. В результате вражеской атаки ранения получили медик и водитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко в Telegram.

Также в результате атаки пострадал 61-летний водитель бригады экстренной медицинской помощи. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения.

У 65-летнего медика минно-взрывные травмы и осколочные ранения руки и ноги.

"В результате атаки российского дрона около 7:40 в Днепровском районе пострадал фельдшер бригады экстренной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Обстрелы Херсона

Херсон ежедневно страдает от российских обстрелов, поскольку находится в зоне поражения оккупантов. Херсон и правобережную часть области украинские воины освободили осенью 2022 года, но левобережная часть остается под российской оккупацией.

Утром во вторник, 16 апреля, российские захватчики массированно атаковали Херсон. Четыре российские КАБы ударили по центральной части города, в результате чего погиб мужчина и были пострадавшие.

Также россияне из артиллерии обстреляли Таврический микрорайон города. Под обстрел попал глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.

Как позже сообщила полиция, вчера армия РФ авиабомбами уничтожила ледовую арену в Херсоне.

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