Россияне сбросили взрывчатку на авто в Херсонской области: погибли люди

Утром среды, 13 августа, российские войска атаковали с беспилотника гражданский автомобиль, который ехал по трассе в Бериславском районе. В результате взрыва погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОГА Александра Прокудина.

"В результате атаки погибли мужчина и женщина. Мои соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Около 8 часов утра враг сбросил взрывчатку с дрона на транспортное средство, которое ехало по трассе Новорайск-Костырка.

Обстрелы Херсона и области

Российские войска регулярно применяют дроны для атак на гражданскую инфраструктуру и транспорт, в частности в прифронтовых районах Херсонщины.

Впрочем, левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. Армия РФ ежедневно обстреливает Херсон и другие населенные пункты на правом берегу Днепра.

Сегодня утром захватчики накрыли артиллерийским огнем Чернобаевку Херсонской области. В результате атаки погибла местная жительница, полностью уничтожен ее дом.

На прошлой неделе оккупанты три дня подряд наносили удары по Островскому мосту корректируемыми авиабомбами. После этого местные власти расширили зону эвакуации для жителей микрорайонов Корабел, Янтарный-1, Янтарный-2 и всех улиц, расположенных ниже к Днепру.

Также россияне втрое нарастили количество штурмов на островах возле Херсона.

В СМИ предполагают, что целью атак может быть уничтожение моста и попытка высадки в Корабельном районе Херсона для повторного захвата города. В то же время в Силах обороны Украины считают такое развитие событий маловероятным.