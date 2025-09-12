Путин хочет всю Украину, он остановится лишь когда закончится топливо, - Зеленский

Так называемые "обмены территориями" с Россией не остановят войну в Украине. Российская машина войны остановится только тогда, когда у нее закончится топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на Ежегодной конференции YES 2025, организованной Фондом Виктора Пинчука.

Цель Путина - оккупация всей Украины

Президент подчеркнул, что цель Путина - оккупация всей Украины.

"Кому-то может казаться, что обмены территориями, или попытка соблазнить Путина восстановлением торговли с Америкой или миром вроде бы может остановить эту войну. Это не так. Российская машина войны остановится только тогда, когда у нее закончится топливо",- заявил президент.

Он подчеркнул, что только сильные ответы могут заставить Россию изменить свои цели.

Как заставить РФ прекратить удары

"Только уговорами, диалогом этого не добиться. Нужно сильное давление, чтобы вместо оккупации Украины у Путина была цель сохранить свою экономику", - добавил Зеленский.

Он добавил, что Россия всегда пытается воспользоваться дефицитом безопасности, и его нужно заполнить эффективным сотрудничеством американцев и европейцев.

"Именно с этой целью мы создаем новую систему гарантий безопасности на основе нашей сильной армии", - отметил президент.