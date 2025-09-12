Путін хоче всю Україну, він зупиниться лише коли закінчиться паливо, - Зеленський
Так звані "обміни територіями" з Росією не зупинять війну в Україні. Російська машина війни зупиниться тільки тоді, коли у неї закінчиться пальне.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського на Щорічній конференції YES 2025, організованій Фондом Віктора Пінчука.
Ціль Путіна - окупація всієї України
Президент наголосив, що ціль Путіна - окупація всієї України.
"Комусь може здаватися, що обміни територіями, чи спроба спокусити Путіна відновленням торгівлі з Америкою чи світом начебто може зупинити цю війну. Це не так. Російська машина війни зупиниться тільки тоді, коли у неї закінчиться пальне", - заявив президент.
Він підкреслив, що лише сильні відповіді можуть змусити Росію змінити свої цілі.
Як змусити РФ припинити удари
"Тільки умовляннями, діалогом цього не добитися. Потрібен сильний тиск, щоб замість окупації України у Путіна була ціль зберегти свою економіку", - додав Зеленський.
Він додав, що Росія завжди намагається скористатися дефіцитом безпеки і його потрібно заповнити ефективною співпрацею американців та європейців.
"Саме з цією метою ми створюємо нову систему гарантій безпеки на основі нашої сильної армії", - зазначив президент.
Російські дрони над Польщею
Як відомо, 10 вересня близько двох десятків російських ударних безпілотників порушили повітряний простір Польщі. За словами прем’єра Дональда Туска, силам ППО вдалося збити лише чотири з них.
Туск звернув увагу, що значна частина дронів прилетіла з території Білорусі.
За останніми даними, у повітряний простір Польщі під час російської атаки проник щонайменше 21 безпілотник, вони ще не всі виявлені.
У зв'язку з російською атакою НАТО застосувало 4 статтю. Це дозволить державам-членам обговорити ситуацію з союзниками у Північноатлантичній раді.
Чому Путін вирішив атакувати Польщу - читайте у матеріалі РБК-Україна.