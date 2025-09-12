Путін хоче всю Україну, він зупиниться лише коли закінчиться паливо, - Зеленський

Так звані "обміни територіями" з Росією не зупинять війну в Україні. Російська машина війни зупиниться тільки тоді, коли у неї закінчиться пальне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського на Щорічній конференції YES 2025, організованій Фондом Віктора Пінчука.

Ціль Путіна - окупація всієї України

Президент наголосив, що ціль Путіна - окупація всієї України.

"Комусь може здаватися, що обміни територіями, чи спроба спокусити Путіна відновленням торгівлі з Америкою чи світом начебто може зупинити цю війну. Це не так. Російська машина війни зупиниться тільки тоді, коли у неї закінчиться пальне", - заявив президент.

Він підкреслив, що лише сильні відповіді можуть змусити Росію змінити свої цілі.

Як змусити РФ припинити удари

"Тільки умовляннями, діалогом цього не добитися. Потрібен сильний тиск, щоб замість окупації України у Путіна була ціль зберегти свою економіку", - додав Зеленський.

Він додав, що Росія завжди намагається скористатися дефіцитом безпеки і його потрібно заповнити ефективною співпрацею американців та європейців.

"Саме з цією метою ми створюємо нову систему гарантій безпеки на основі нашої сильної армії", - зазначив президент.