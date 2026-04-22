ua en ru
Ср, 22 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Российская экономика падает, и дорогая нефть ее не спасет, - Bloomberg

15:24 22.04.2026 Ср
3 мин
Почему сверхприбыли от нефти не помогут России избежать рецессии?
aimg Елена Чупровская
Российская экономика падает, и дорогая нефть ее не спасет, - Bloomberg Фото: Высокие цены на нефть не спасут РФ: Bloomberg назвало главные риски (Getty Images)

Резкий рост цен на нефть из-за войны США с Ираном не спасет экономику России от рецессии - аналитики считают, что структурные проблемы слишком глубоки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: Послы стран ЕС согласовали 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ

Нефть дорожает, но экономике РФ это не поможет

Рост стоимости нефти из-за американо-иранского конфликта увеличивает экспортные доходы России до самого высокого уровня с первых недель полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Однако, по оценке Bloomberg, это вряд ли ускорит рост экономики - на фоне одних из самых высоких в мире ставок по кредитам.

ВВП России сокращается

Bloomberg оценивает, что ВВП России, скорее всего, сократился в первом квартале 2026 года. Объемы производства упали почти на 2% за первые два месяца года - это первый квартальный спад с начала 2023-го. Индекс бизнес-климата в России в прошлом месяце впервые с 2022 года стал отрицательным.

Публично признал проблемы и сам глава Кремля Владимир Путин- на прошлой неделе он потребовал от министров и центрального банка объяснить, почему экономика замедляется.

Деньги есть - но не там, где надо

Основная проблема, с которой борются российские чиновники, - бюджетные расходы увеличивают спрос, но не производство. Ресурсы все больше направляются в военно-промышленный комплекс, значительная часть продукции которого в конце концов оказывается на поле боя.

Если правительство России решит потратить дополнительные нефтяные доходы сверх запланированных, это усилит инфляционное давление. А это даст центральному банку еще одно основание сохранять высокие ставки, которые уже существенно давят на бизнес.

Правительство РФ само не верит в дорогую нефть

Несмотря на рыночный рост, российские чиновники настроены скептически. По словам лиц, знакомых с новым макроэкономическим прогнозом, правительство планирует оставить без изменений базовое предположение - средняя цена нефти на 2026 год составляет 59 долларов за баррель.

В то же время прогнозируется значительное укрепление рубля, что будет означать более низкие поступления от нефти, чем заложено в бюджете.

"Дорогая нефть может помочь экспортерам, на которых приходится примерно четверть доходов бюджета, но она не может компенсировать падение производства и остановленные инвестиции при таких жестких фискальных условиях", - пишет Bloomberg.

По действующему законодательству России, все поступления от нефти свыше 59 долларов за баррель направляются в Фонд национального благосостояния. При этом бюджет на 2026 год не предусматривает использование этого фонда для покрытия дефицита.

Как сообщало РБК-Украина, Кремль сознательно искажает экономическую статистику. По данным издания, официальные цифры не отражают реального положения дел в экономике России, что затрудняет оценку ее настоящих потерь от санкций и войны.

Тем временем кинетические удары Украины по российской инфраструктуре существенно снизили эффект от части международных санкций.

РБК-Украина писало, что уничтожение ряда объектов фактически парализовало отдельные производственные цепочки, которые Запад пытался ограничить другими методами.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Послы стран ЕС согласовали 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ
Послы стран ЕС согласовали 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ
