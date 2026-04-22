Российская экономика падает, и дорогая нефть ее не спасет, - Bloomberg

Резкий рост цен на нефть из-за войны США с Ираном не спасет экономику России от рецессии - аналитики считают, что структурные проблемы слишком глубоки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Нефть дорожает, но экономике РФ это не поможет

Рост стоимости нефти из-за американо-иранского конфликта увеличивает экспортные доходы России до самого высокого уровня с первых недель полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Однако, по оценке Bloomberg, это вряд ли ускорит рост экономики - на фоне одних из самых высоких в мире ставок по кредитам.

ВВП России сокращается

Bloomberg оценивает, что ВВП России, скорее всего, сократился в первом квартале 2026 года. Объемы производства упали почти на 2% за первые два месяца года - это первый квартальный спад с начала 2023-го. Индекс бизнес-климата в России в прошлом месяце впервые с 2022 года стал отрицательным.

Публично признал проблемы и сам глава Кремля Владимир Путин- на прошлой неделе он потребовал от министров и центрального банка объяснить, почему экономика замедляется.

Деньги есть - но не там, где надо

Основная проблема, с которой борются российские чиновники, - бюджетные расходы увеличивают спрос, но не производство. Ресурсы все больше направляются в военно-промышленный комплекс, значительная часть продукции которого в конце концов оказывается на поле боя.

Если правительство России решит потратить дополнительные нефтяные доходы сверх запланированных, это усилит инфляционное давление. А это даст центральному банку еще одно основание сохранять высокие ставки, которые уже существенно давят на бизнес.

Правительство РФ само не верит в дорогую нефть

Несмотря на рыночный рост, российские чиновники настроены скептически. По словам лиц, знакомых с новым макроэкономическим прогнозом, правительство планирует оставить без изменений базовое предположение - средняя цена нефти на 2026 год составляет 59 долларов за баррель.

В то же время прогнозируется значительное укрепление рубля, что будет означать более низкие поступления от нефти, чем заложено в бюджете.

"Дорогая нефть может помочь экспортерам, на которых приходится примерно четверть доходов бюджета, но она не может компенсировать падение производства и остановленные инвестиции при таких жестких фискальных условиях", - пишет Bloomberg.

По действующему законодательству России, все поступления от нефти свыше 59 долларов за баррель направляются в Фонд национального благосостояния. При этом бюджет на 2026 год не предусматривает использование этого фонда для покрытия дефицита.