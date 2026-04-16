Путин созвал главных экономистов РФ и возмутился, почему прогнозы не соответствуют ожиданиям
Российская экономика показала значительный спад в начале 2026 года, из-за чего глава Кремля Владимир Путин собрал совещание и призвал правительство срочно принять меры для стимулирования роста показателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Показатели РФ
По данным, озвученным на совещании, валовой внутренний продукт России в январе-феврале сократился на 1,8%. Это свидетельствует об ухудшении экономической динамики уже второй месяц подряд, и это - несмотря на собственные правительственные прогнозы роста.
Чтобы понять, почему ситуация стала критической, нужно взглянуть на динамику последних двух лет.
- 2024 год: экономика России росла на 4,9%. Во многом за счет военных расходов и искусственного стимулирования;
- 2025 год: рост резко замедлился до около 1%. Главные причины: жесткая монетарная политика Центробанка (высокие процентные ставки для борьбы с инфляцией) и западные санкции, ограничивающие доходы от экспорта нефти;
- Начало 2026 года: экономика ушла в минус. -1,8% за первые два месяца
Надежда на конфликт на Ближнем Востоке
В марте 2026 года мировые цены на нефть выросли из-за кризиса на Ближнем Востоке. Это дало Международному валютному фонду (МВФ) повод пересмотреть прогноз для России в сторону улучшения - с 0,8% до 1,1% роста ВВП по итогам 2026 года.
Однако сам российский Минфин прогнозирует рост на уровне 1,3% в 2026 году, но уже предупредил: эта цифра может быть пересмотрена в сторону понижения в конце апреля из-за слабых показателей первых двух месяцев.
Прогнозы не сбываются
В связи с реальными показателями российской экономики, глава Кремля созвал совещание, на котором присутствовали ключевые фигуры экономического блока России:
Максим Орешкин - помощник президента по экономическим вопросам;
Эльвира Набиуллина - председатель Центрального банка России;
Антон Силуанов - министр финансов.
Диктатор дал понять присутствующим, что объяснять падение показателей "календарными факторами", то есть ссылаться на особенности статистики начала года, недостаточно.
"Я рассчитываю услышать сегодня подробные доклады о текущем состоянии экономики и о том, почему макроэкономические показатели по-прежнему не соответствуют ожиданиям", - заявил Путин и отметил, что показатели не дотягивают даже до прогнозов самих же чиновников.
Диктатор поставил требования
Итак Путин поставил перед экономическим блоком следующие задачи:
- разработать "дополнительные меры по восстановлению роста";
- создать условия для развития бизнес-инициатив;
- перенаправить квалифицированные кадры в секторы с более высоким потенциалом роста - туда, где есть реальный спрос и отдача, а не в раздутые государственные структуры.
Глава Кремля также упомянул, что правительство подготовило комплекс мер по снижению зависимости бюджета от доходов с волатильных сырьевых рынков: от нефти и газа, цены на которые скачут в зависимости от мировой конъюнктуры. Деталей он не раскрыл.
Бюджет РФ зависим от нефти и газа
Зависимость бюджета от сырьевых рынков это то, что наблюдается в российской экономике и является ее хронической проблемой. Ведь когда нефть дорогая, казна пополняется, а когда дешевая, возникает дефицит. Снизить эту зависимость Россия пытается уже несколько десятилетий, однако пока безуспешно.
Как пишет Reuters, экономическое сжатие в РФ в начале года - это не просто цифра в отчете. Оно означает: меньше инвестиций, меньше рабочих мест в гражданских секторах, сохранение высоких ставок по кредитам.
Пока экономика воюет с инфляцией, потребительские займы и ипотека в России остаются крайне дорогими. При этом военные расходы продолжают поглощать значительную часть бюджета, оставляя все меньше ресурсов на развитие экономики мирного времени.
Как известно, Силы Обороны Украины прилагают усилия, чтобы российская экономика трещала по швам и не позволяла питать военную машину Путина. Одной из мер, к которым прибегают украинские военные, являются удары по нефтяным объектам в России, из-за чего Москва теряет львиную долю доходов.
Например, экспорт российской нефти и сжиженного природного газа (СПГ) через порты Усть-Луга и Приморск на Балтийском море 1 апреля был остановлен из-за атак Украины. РФ ежедневно теряет десятки миллионов долларов.