Кремль намеренно искажает экономическую статистику РФ, - данные шведской разведки
Российская экономика остается в кризисе, даже несмотря на стремительный рост мировых цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times и слова главы шведской военной разведки Томаса Нильссона.
"Системная проблема" вместо устойчивого роста
По словам Нильссона, России понадобится, чтобы цены на нефть Urals держались выше $100 за баррель в течение года, чтобы просто закрыть бюджетный дефицит. Для преодоления других экономических проблем понадобится значительно больше времени.
"У них все еще системная проблема. Это не стабильная модель роста - производить материалы для войны, которые затем уничтожаются на поле боя", - сказал он.
Экономические проблемы распространились даже на оборонный сектор, который до недавнего времени был главным драйвером роста. Вне дроновой индустрии российский ВПК является убыточным, коррумпированным и зависит от кредитов госбанков.
Манипуляция данными и реальная картина
Шведская разведка утверждает, что Россия системно манипулирует данными, чтобы убедить западных союзников, будто ее экономика выдержала санкции и военные расходы.
По оценкам Стокгольма, центральный банк РФ занижает инфляцию: официальные 5,86% не соответствуют действительности, реальный показатель приближается к ключевой ставке в 15%. Кроме того, Швеция соглашается с оценкой немецкой разведки BND, что Россия занижает дефицит бюджета на 30 млрд долларов.
Сам Владимир Путин признал, что ВВП России сократился на 1,8% за январь-февраль, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила об "ухудшении внешних условий почти на постоянной основе".
Два сценария: упадок или шок
Нильссон считает, что Россия "живет на заемном времени". Возможны только два сценария: долгосрочный упадок или резкий шок. В любом случае, страна движется к финансовой катастрофе. В то же время стратегические цели Путина не изменились - он стремится контролировать Украину, включая Одессу и, возможно, даже Киев.
Швеция давно готовится к потенциальным угрозам в регионе. В частности, страна строит две современные подводные лодки - "Blekinge" и "Skåne", которые планирует передать флоту в 2027-2028 годах. Они будут патрулировать восточные границы НАТО в Балтийском море.
В то же время Стокгольм не прекращает поддерживать Украину. В марте 2026 года Швеция направила дополнительные 56 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Средства предназначены для восстановления поврежденных объектов и подготовки к следующему отопительному сезону.