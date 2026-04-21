ua en ru
Вт, 21 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Кремль намеренно искажает экономическую статистику РФ, - данные шведской разведки

05:14 21.04.2026 Вт
2 мин
Шведская разведка разоблачила масштабные манипуляции Кремля
aimg Екатерина Коваль
Фото: здание Центрального банка России (cbr.ru)

Российская экономика остается в кризисе, даже несмотря на стремительный рост мировых цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times и слова главы шведской военной разведки Томаса Нильссона.

"Системная проблема" вместо устойчивого роста

По словам Нильссона, России понадобится, чтобы цены на нефть Urals держались выше $100 за баррель в течение года, чтобы просто закрыть бюджетный дефицит. Для преодоления других экономических проблем понадобится значительно больше времени.

"У них все еще системная проблема. Это не стабильная модель роста - производить материалы для войны, которые затем уничтожаются на поле боя", - сказал он.

Экономические проблемы распространились даже на оборонный сектор, который до недавнего времени был главным драйвером роста. Вне дроновой индустрии российский ВПК является убыточным, коррумпированным и зависит от кредитов госбанков.

Манипуляция данными и реальная картина

Шведская разведка утверждает, что Россия системно манипулирует данными, чтобы убедить западных союзников, будто ее экономика выдержала санкции и военные расходы.

По оценкам Стокгольма, центральный банк РФ занижает инфляцию: официальные 5,86% не соответствуют действительности, реальный показатель приближается к ключевой ставке в 15%. Кроме того, Швеция соглашается с оценкой немецкой разведки BND, что Россия занижает дефицит бюджета на 30 млрд долларов.

Сам Владимир Путин признал, что ВВП России сократился на 1,8% за январь-февраль, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила об "ухудшении внешних условий почти на постоянной основе".

Два сценария: упадок или шок

Нильссон считает, что Россия "живет на заемном времени". Возможны только два сценария: долгосрочный упадок или резкий шок. В любом случае, страна движется к финансовой катастрофе. В то же время стратегические цели Путина не изменились - он стремится контролировать Украину, включая Одессу и, возможно, даже Киев.

Швеция давно готовится к потенциальным угрозам в регионе. В частности, страна строит две современные подводные лодки - "Blekinge" и "Skåne", которые планирует передать флоту в 2027-2028 годах. Они будут патрулировать восточные границы НАТО в Балтийском море.

В то же время Стокгольм не прекращает поддерживать Украину. В марте 2026 года Швеция направила дополнительные 56 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Средства предназначены для восстановления поврежденных объектов и подготовки к следующему отопительному сезону.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
