Кремль намеренно искажает экономическую статистику РФ, - данные шведской разведки

Российская экономика остается в кризисе, даже несмотря на стремительный рост мировых цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times и слова главы шведской военной разведки Томаса Нильссона.

"Системная проблема" вместо устойчивого роста

По словам Нильссона, России понадобится, чтобы цены на нефть Urals держались выше $100 за баррель в течение года, чтобы просто закрыть бюджетный дефицит. Для преодоления других экономических проблем понадобится значительно больше времени.

"У них все еще системная проблема. Это не стабильная модель роста - производить материалы для войны, которые затем уничтожаются на поле боя", - сказал он.

Экономические проблемы распространились даже на оборонный сектор, который до недавнего времени был главным драйвером роста. Вне дроновой индустрии российский ВПК является убыточным, коррумпированным и зависит от кредитов госбанков.

Манипуляция данными и реальная картина

Шведская разведка утверждает, что Россия системно манипулирует данными, чтобы убедить западных союзников, будто ее экономика выдержала санкции и военные расходы.

По оценкам Стокгольма, центральный банк РФ занижает инфляцию: официальные 5,86% не соответствуют действительности, реальный показатель приближается к ключевой ставке в 15%. Кроме того, Швеция соглашается с оценкой немецкой разведки BND, что Россия занижает дефицит бюджета на 30 млрд долларов.

Сам Владимир Путин признал, что ВВП России сократился на 1,8% за январь-февраль, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила об "ухудшении внешних условий почти на постоянной основе".

Два сценария: упадок или шок

Нильссон считает, что Россия "живет на заемном времени". Возможны только два сценария: долгосрочный упадок или резкий шок. В любом случае, страна движется к финансовой катастрофе. В то же время стратегические цели Путина не изменились - он стремится контролировать Украину, включая Одессу и, возможно, даже Киев.