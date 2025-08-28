ua en ru
Чт, 28 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Российская армия ударила по Винницкой области: 60 тысяч жителей остались без электричества

Винницкая область, Четверг 28 августа 2025 07:40
UA EN RU
Российская армия ударила по Винницкой области: 60 тысяч жителей остались без электричества Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImages)
Автор: Марина Балабан

29 населенных пунктов Винницкой области остались без электроснабжения в результате удара российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя Винницкой областной военной администрации Наталью Заболотную.

В результате попадания в объекты энергетики обесточены 60 тысяч потребителей в 29 населенных пунктах.

"Все соответствующие службы работают на местах. Сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала.

Также РБК-Украина сообщало об атаке армии РФ на одно из предприятий Запорожья. В результате удара произошел пожар.

До этого глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщал о двух российских дронах ударного типа, которые двигались по руслу реки Днепр в направлении Запорожья.

Также в ночь на 28 августа российская армия нанесла массированный удар по Киеву, в результате чего четыре человека погибли, более 20 пострадали, некоторые из них находятся в больницах, повреждены жилые дома и нежилые застройки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Винницкая область Электроэнергия
Новости
Атакуют "Шахедами", баллистикой и "Кинжалами": что известно о ночном ударе РФ по Украине
Атакуют "Шахедами", баллистикой и "Кинжалами": что известно о ночном ударе РФ по Украине
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы