Массированный обстрел Киева: известно о первых пострадавших, количество увеличивается

В результате массированного обстрела Киева пять человек пострадали, повреждены жилые дома и нежилые застройки.

"Четверо пострадавших в Днепровском районе столицы. Всех медики госпитализировали", - сообщил Виталий Кличко. В Дарницком районе повреждены 2 жилых дома. Также тушат пожар в нежилой застройке. В Днепровском районе - падение обломков на трехэтажное офисное здание. Есть возгорание. Также горит многоэтажный дом. Зафиксировано падение обломков на территорию детсада. В Шевченковском районе повреждена нежилая застройка, горит жилой дом. В Соломенском районе - пожар в частном доме. Обновлено в 04:50 В столице количество пострадавших возросло до пяти человек.