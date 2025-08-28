Атака российских военных на Запорожье: что известно о пострадавших и разрушениях

Армия РФ атаковала одно из предприятий Запорожья. В результате удара произошел пожар.

Ранее Иван Федоров сообщал о двух российских дронах ударного типа, которые двигались по руслу реки Днепр в направлении Запорожья.

Как сообщало РБК-Украина, российская армия нанесла массированный удар по Киеву, в результате чего три человека погибли, есть пострадавшие, некоторые из них находятся в больницах, повреждены жилые дома и нежилые застройки.

В Дарницком районе столицы значительные повреждения в жилых 5-ти, 16-ти этажных домах. Там зафиксированы значительные разрушения и продолжается спасательная операция. Также пострадал частный жилой дом и детский сад.

В Днепровском районе пострадала жилая 25-ти этажка, повреждены частные автомобили во дворах. Зафиксирован пожар в офисном здании.

В Соломенском районе пострадал частный жилой дом.

В Шевченковском районе повреждения на как минимум трех локациях. В том числе пострадало офисное здание.