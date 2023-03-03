Российская агрессия поставила Китай в затруднительное положение, - Белый дом
Российская агрессия против Украины ставит Китай в затруднительное положение и может усугубить его отношения с Европой и другими странами мира.
Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
Она отметила, что пока в Белом доме не видели, чтобы Китай предпринял какие-то шаги по предоставлению России летального оружия, но, тем не менее, он сейчас находится в сложном положении.
"Каждый шаг Китая навстречу России усложняет его взаимодействие со странами Европы и остальным миром", - отметила Жан-Пьер.
Представительница Белого дома подчеркнула, что США уже несколько раз высказывали свою позицию, в частности, во время встречи госсекретаря Энтони Блинкена и китайского представителя Ван в Мюнхене. Тогда эта тема проговаривалась "очень четко".
Напомним, The Economist писал, что Китай взбешен на Кремль из-за того, что их дискуссии о продаже оружия были подхвачены США и обнародованы.
Также недавно представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд и верховный представитель ЕС и по внешней политике Жозеп Боррель предупредили КНР, что летальная помощь пересечет "красную линию".
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