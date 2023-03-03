ua ru
Сб, 04 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российская агрессия поставила Китай в затруднительное положение, - Белый дом

Новина українською →
США, Пятница 03 марта 2023 23:59
Российская агрессия поставила Китай в затруднительное положение, - Белый дом Фото: война России против Украины осложнение отношения Китая с миром (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Российская агрессия против Украины ставит Китай в затруднительное положение и может усугубить его отношения с Европой и другими странами мира.

Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Она отметила, что пока в Белом доме не видели, чтобы Китай предпринял какие-то шаги по предоставлению России летального оружия, но, тем не менее, он сейчас находится в сложном положении.

"Каждый шаг Китая навстречу России усложняет его взаимодействие со странами Европы и остальным миром", - отметила Жан-Пьер.

Представительница Белого дома подчеркнула, что США уже несколько раз высказывали свою позицию, в частности, во время встречи госсекретаря Энтони Блинкена и китайского представителя Ван в Мюнхене. Тогда эта тема проговаривалась "очень четко".

Напомним, The Economist писал, что Китай взбешен на Кремль из-за того, что их дискуссии о продаже оружия были подхвачены США и обнародованы.

Также недавно представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд и верховный представитель ЕС и по внешней политике Жозеп Боррель предупредили КНР, что летальная помощь пересечет "красную линию".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Китай Война России против Украины
NEWS
От взлета до взрыва. Появилось видео удара дрона по самолету А-50 в Беларуси
От взлета до взрыва. Появилось видео удара дрона по самолету А-50 в Беларуси
DAILY
Алексей Данилов: Как только мы выйдем на границы, даже не представляю, где уже должен быть Путин
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Алексей Данилов: Как только мы выйдем на границы, даже не представляю, где уже должен быть Путин