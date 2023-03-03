Російська агресія поставила Китай у складне становище, - Білий дім

Російська агресія проти України ставить Китай у складне становище і може погіршити його відносини з Європою та іншими країнами світу.

Про це повідомила офіційна представниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Вона зазначила, що поки що в Білому домі не бачили, щоб Китай зробив якісь кроки щодо надання Росії летальної зброї, але тим не менш він зараз знаходиться у складному становищі.

"Кожен крок Китаю назустріч Росії ускладнює його взаємодію з країнами Європи та рештою світу", - зауважила Жан-П’єр.

Представниця Білого дому наголосила, що США вже декілька разів висловлювали свою позицію, зокрема, під час зустрічі держсекретаря Ентоні Блінкена і китайського представника Ван Ї в Мюнхені. Тоді ця тема проговорювалась "дуже чітко".