Боррель заявил, что Китай пересечет "красную линию", если предоставит оружие РФ
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что для ЕС будет "красной линией", если Китай предоставит оружие России для войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Вспоминая о встрече с высокопоставленным китайским дипломатом Ваном I 18 февраля, Боррель отметил, что Евросоюз обеспокоен возможным предоставлением оружия РФ.
"Я попросил его не делать этого, и выразил не только нашу обеспокоенность, но и то, что для нас это было бы "красной линией" в наших отношениях. Он сказал мне, что они не собираются этого делать, что они не планируют этого делать. Но мы будем оставаться бдительными", - проинформировал глава дипломатии ЕС.
К слову, позицию Борреля поддержали министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза и предостерегли Пекин не переходить эту черту.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Китай столкнется с серьезными последствиями, если решит передавать оружие России для войны против Украины.
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