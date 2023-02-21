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Боррель заявил, что Китай пересечет "красную линию", если предоставит оружие РФ

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Вторник 21 февраля 2023 05:49
Боррель заявил, что Китай пересечет "красную линию", если предоставит оружие РФ Фото: Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что для ЕС будет "красной линией", если Китай предоставит оружие России для войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Вспоминая о встрече с высокопоставленным китайским дипломатом Ваном I 18 февраля, Боррель отметил, что Евросоюз обеспокоен возможным предоставлением оружия РФ.

"Я попросил его не делать этого, и выразил не только нашу обеспокоенность, но и то, что для нас это было бы "красной линией" в наших отношениях. Он сказал мне, что они не собираются этого делать, что они не планируют этого делать. Но мы будем оставаться бдительными", - проинформировал глава дипломатии ЕС.

К слову, позицию Борреля поддержали министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза и предостерегли Пекин не переходить эту черту.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Китай столкнется с серьезными последствиями, если решит передавать оружие России для войны против Украины.

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Китай Жозеп Боррель Евросоюз Война России против Украины
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