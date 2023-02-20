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Китай пересечет "красную линию", если предоставит оружие РФ, - постпред США в ООН

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Понедельник 20 февраля 2023 02:19
Китай пересечет "красную линию", если предоставит оружие РФ, - постпред США в ООН Фото: Постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд (flickr.com)
Автор: Олег Васкив

Китай пересечет "красную линию", если примет решение о предоставлении РФ летальной военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд в интервью CNN.

"Мы приветствуем заявление Китая о том, что он хочет мира, поскольку это то, к чему мы всегда стремимся в таких ситуациях. Но мы также должны четко осознавать: если китайцы или кто-либо другой намерен оказать летальную поддержку россиянам в их жестоком нападении на Украину, то это неприемлемо. Это было бы "красной линией", - отметила дипломат.

Томас Гринфилд указала, что Соединенные Штаты рассматривают Китай как противника и готовы конкурировать с ним и, когда это необходимо, противостоять.

"Это то, что мы делаем и будем делать, чтобы иметь гарантию, что наши национальные интересы всегда на первом плане, - добавила постпред.

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Китай столкнется с серьезными последствиями, если решит передавать оружие России для войны против Украины.

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