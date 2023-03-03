Китай взбешен на РФ из-за утечки переговоров о поставках оружия, - The Economist
Китай взбешен на Кремль из-за того, что их дискуссии о продаже оружия были подхвачены США и обнародованы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.
По данным издания, Китай хотел, чтобы любая поддержка России оставалась в тайне, ведь он знает, что поддержка РФ подорвала бы его претензию быть нейтральным посредником. А именно это Китай указал в своем "мирном плане", опубликованном 24 февраля.
Кроме того, обнародование китайской помощи России может еще больше отравить отношения с Америкой и спровоцировать негативную реакцию в Европе.
Недавно представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд и верховный представитель ЕС и по внешней политике Жозеп Боррель предупредили КНР, что летальная помощь пересечет "красную линию".
Подробнее о "мирном плане" Китая, как на него реагируют в Украине и на Западе - в материале РБК-Украина.
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