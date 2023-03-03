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Китай взбешен на РФ из-за утечки переговоров о поставках оружия, - The Economist

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Китай, Пятница 03 марта 2023 21:51
Китай взбешен на РФ из-за утечки переговоров о поставках оружия, - The Economist Фото: Китай взбешен на РФ из-за утечки переговоров о поставках оружия (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Китай взбешен на Кремль из-за того, что их дискуссии о продаже оружия были подхвачены США и обнародованы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.

По данным издания, Китай хотел, чтобы любая поддержка России оставалась в тайне, ведь он знает, что поддержка РФ подорвала бы его претензию быть нейтральным посредником. А именно это Китай указал в своем "мирном плане", опубликованном 24 февраля.

Кроме того, обнародование китайской помощи России может еще больше отравить отношения с Америкой и спровоцировать негативную реакцию в Европе.

Недавно представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд и верховный представитель ЕС и по внешней политике Жозеп Боррель предупредили КНР, что летальная помощь пересечет "красную линию".

Подробнее о "мирном плане" Китая, как на него реагируют в Украине и на Западе - в материале РБК-Украина.

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