Министерство энергетики России находится "в контакте" с Соединенными Штатами по дизельной сделке.

Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

" Они в контакте с американским Минэнерго " , - отметил он в ответ на вопрос о ситуации со сделкой.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп и российский диктатор провели переговоры, по итогам которых договорились о поставках российского дизеля на американский и мировой рынки.

В рамках этой договоренности Минфин США выдал временную лицензию, приостанавливающую действие отдельных санкций и позволяющую стране-агрессору начать экспортные поставки.

В США выразили надежду, что ослабление санкций в отношении российского дизеля поможет склонить российского диктатора к компромиссу по завершению войны в Украине.