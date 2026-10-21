В США полагают, что Путин "отблагодарит" за дизельную сделку уступками по Украине, - Axios
США надеются, что ослабление санкций в отношении российского дизельного топлива поможет склонить российского диктатора Владимира Путина к компромиссу по завершению войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
В среду, 21 октября, специальный посланник Белого дома Стив Виткофф встретится с Путиным в Санкт-Петербурге. По словам представителя американских властей, он представит российскому лидеру обновленное предложение о прекращении войны в Украине.
К встрече в режиме видеоконференции присоединится Джаред Кушнер, зять и советник президента США Дональда Трампа.
В Вашингтоне рассчитывают, что Москва будет более готова к компромиссу после последних решений американской администрации. В частности, речь идет об отмене санкций по продаже российского дизельного топлива и других позитивно воспринявших в России мер.
В то же время, пока неизвестно, действительно ли эти шаги повлияют на позицию Путина относительно завершения войны.
Как прошли переговоры Зеленского с американцами
Поездке Виткоффа в Россию предшествовали переговоры в Осло, где президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями США и европейскими партнерами.
К обсуждениям присоединились лидеры Норвегии и Финляндии, а также представители Франции, Великобритании, Германии, Польши, Европейского Союза и НАТО.
Главной темой стала подготовка совместного предложения по рамочному соглашению о прекращении войны. По словам американского чиновника, украинская сторона представила новые идеи, подробно обсужденные во время встреч.
Представитель США заявил о значительном прогрессе и согласованности на рабочем уровне относительно дальнейших шагов. В то же время, это не означает, что стороны уже согласовали все условия будущего соглашения.
В Вашингтоне надеются, что новое предложение поможет перейти к прямым трехсторонним переговорам с участием Украины, США и России, а впоследствии - к более широкому международному диалогу.
Напомним, что 20 октября в Осло состоялись переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского, американской и европейских делегаций.
По итогам встречи президент Финляндии Александр Стубб заявил, что стороны наработали идеи для мирного урегулирования войны, которые сегодня должны представить России.
Между тем спецпредставитель президента США Стив Виткофф прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с российской стороной. По данным российских СМИ, его самолет приземлился в аэропорту Пулково утром, а встретил американского посланника спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев.