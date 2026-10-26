Демократы намерены расследовать дизельную сделку Трампа и Путина, - Axios

Демократы готовят основу для расследования дизельного соглашения между США и Россией. Администрации банков и портов получили письма с требованиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Демократы готовят расследование

Представители Демократической партии США готовят расследование договоренностей президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным об импорте российского дизельного горючего.

Они направили крупнейшим американским банкам и администрациям портов письма с требованием сохранить все документы, связанные с возможными поставками, пишет Axios.

Кто получил письма

Письма получили:

JPMorgan,

Bank of America,

Citi,

Wells Fargo,

Goldman Sachs,

Morgan Stanley.

Среди адресатов - администрации портов Хьюстона, Бомонта и Корпус-Кристи в Техасе, а также портов Нью-Йорка и Нью-Джерси, пишет издание.

Какие требования

Политики призвали компании не способствовать:

покупке,

транспортировке,

импорту,

разгрузке,

хранению,

финансированию

распределению российского дизельного горючего на территории США.

Они просят не участвовать и в поставках такого горючего на другие рынки, сообщило Axios.

Выборы в США

Промедуточные выборы в Конгресс США пройдут 3 ноября 2026 года. Если демократы победят, они смогут возглавить влиятельные комитеты по международным отношениям, банковскому делу, финансам и судебным вопросам.

По данным Axios, расследование соглашений администрации Трампа с Россией может стать одним из приоритетов демократов в случае успеха на выборах.