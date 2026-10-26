Демократы намерены расследовать дизельную сделку Трампа и Путина, - Axios
Демократы готовят основу для расследования дизельного соглашения между США и Россией. Администрации банков и портов получили письма с требованиями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Демократы готовят расследование
Представители Демократической партии США готовят расследование договоренностей президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным об импорте российского дизельного горючего.
Они направили крупнейшим американским банкам и администрациям портов письма с требованием сохранить все документы, связанные с возможными поставками, пишет Axios.
Кто получил письма
Письма получили:
- JPMorgan,
- Bank of America,
- Citi,
- Wells Fargo,
- Goldman Sachs,
- Morgan Stanley.
Среди адресатов - администрации портов Хьюстона, Бомонта и Корпус-Кристи в Техасе, а также портов Нью-Йорка и Нью-Джерси, пишет издание.
Какие требования
Политики призвали компании не способствовать:
- покупке,
- транспортировке,
- импорту,
- разгрузке,
- хранению,
- финансированию
- распределению российского дизельного горючего на территории США.
Они просят не участвовать и в поставках такого горючего на другие рынки, сообщило Axios.
Выборы в США
Промедуточные выборы в Конгресс США пройдут 3 ноября 2026 года. Если демократы победят, они смогут возглавить влиятельные комитеты по международным отношениям, банковскому делу, финансам и судебным вопросам.
По данным Axios, расследование соглашений администрации Трампа с Россией может стать одним из приоритетов демократов в случае успеха на выборах.
Ранее РБК-Украина писало, что Россия готова обеспечить любой объем поставок дизельного горючего на экспорт, сообщил замглавы правительства РФ Александр Новак.
Кроме того, Трамп и Путин договорились о поставках дизеля РФ на мировой и американский рынки.
В рамках этой договоренности Министерство финансов США выдало временную лицензию, приостанавливающую действие отдельных санкций и позволяющую стране-агрессору начать экспортные поставки.