Міністерство енергетики Росії перебуває "в контакті" зі Сполученими Штатами щодо дизельної угоди.

Про це заявив віце-прем'єр РФ Олександр Новак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Вони в контакті з американським Міненерго", - зазначив він у відповідь на питання щодо ситуації з угодою.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп і російський диктатор провели переговори, за підсумками яких домовилися про постачання російського дизелю на американський та світовий ринки.

У межах цієї домовленості Мінфін США видав тимчасову ліцензію, яка призупиняє дію окремих санкцій і дозволяє країні-агресорці розпочати експортні поставки.

У США висловили сподівання, що послаблення санкцій щодо російського дизелю допоможе схилити російського диктатора до компромісу щодо завершення війни в Україні.