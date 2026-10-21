ua en ru
Ср, 21 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В Кремле размечтались полностью восстановить объемы экспорта дизеля после соглашения с США

12:55 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Мария Науменко
В Кремле размечтались полностью восстановить объемы экспорта дизеля после соглашения с США
Додати як бажане джерело в Google

Россия рассчитывает к концу года возобновить объемы экспорта дизельного топлива. В Москве также заявили о подготовке первой поставки в США и возможности расширения круга покупателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание ТАСС.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что первый танкер с 40 тысяч тонн российского дизельного топлива должен отправиться в США уже завтра.

По его словам, процесс подписания контрактов между Россией и США по поставкам дизеля находится на завершающей стадии.

В Москве рассчитывают, что поставки в американское направление могут стать частью более широких планов по возобновлению экспорта горючего.

Россия хочет возобновить объемы экспорта дизеля до конца года

Новак также заявил, что до конца года Россия может полностью восстановить объем экспорта дизельного топлива.

По его словам, ближе к концу года российский дизель смогут получать и другие страны, а не только США. Однако конкретных государств, могущих стать покупателями, он не назвал.

Кроме экспорта дизеля, российский вице-премьер высказался о перспективах газовой инфраструктуры и сотрудничестве с Китаем.

По словам Новака, поврежденные нити газопроводов "Северный поток" технически можно восстановить. В то же время в данном заявлении речь не идет о конкретных сроках проведения работ или принятом решении по ремонту.

Напомним, в начале октября администрация президента США Дональда Трампа договорилась с Москвой о поставках дизельного горючего. После этого Минфин США временно вывел российское дизтопливо из под санкций до 7 апреля 2027 года.

В США надеются, что ослабление санкций в отношении российского дизеля поможет склонить российского диктатора Владимира Путина к компромиссу по завершению войны в Украине.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дизтопливо
Новости
НАБУ и САП пришли с обысками к главе Нацбанка: все подробности
НАБУ и САП пришли с обысками к главе Нацбанка: все подробности
Аналитика
Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко