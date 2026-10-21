В Кремле размечтались полностью восстановить объемы экспорта дизеля после соглашения с США

Россия рассчитывает к концу года возобновить объемы экспорта дизельного топлива. В Москве также заявили о подготовке первой поставки в США и возможности расширения круга покупателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание ТАСС .

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что первый танкер с 40 тысяч тонн российского дизельного топлива должен отправиться в США уже завтра.

По его словам, процесс подписания контрактов между Россией и США по поставкам дизеля находится на завершающей стадии.

В Москве рассчитывают, что поставки в американское направление могут стать частью более широких планов по возобновлению экспорта горючего.

Россия хочет возобновить объемы экспорта дизеля до конца года

Новак также заявил, что до конца года Россия может полностью восстановить объем экспорта дизельного топлива.

По его словам, ближе к концу года российский дизель смогут получать и другие страны, а не только США. Однако конкретных государств, могущих стать покупателями, он не назвал.

Кроме экспорта дизеля, российский вице-премьер высказался о перспективах газовой инфраструктуры и сотрудничестве с Китаем.

По словам Новака, поврежденные нити газопроводов "Северный поток" технически можно восстановить. В то же время в данном заявлении речь не идет о конкретных сроках проведения работ или принятом решении по ремонту.