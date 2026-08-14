В ВСУ остроумно отреагировали на угрозу РФ "заморозить" Украину зимой
Если зимой Россия усилит террор против гражданского населения Украины, то ее нефтеперерабатывающие заводы будут пылать все чаще и ярче.
На это намекнули в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение СтратКома ВСУ в Facebook.
14 августа Министерство обороны РФ опубликовало фото, на котором изображены российские ударные дроны в воздушном пространстве.
На этой фотографии оккупанты также разместили подпись "Как снег на голову". Таким образом, враг дал понять, что зимой будет выпускать еще больше своих беспилотников по гражданским в Украине.
На этом МО РФ не остановилось и добавило к фото еще одну циничную угрозу.
"Зимой вам будет "заморозка", - написало российское ведомство, обращаясь непосредственно к украинцам.
Украинские воины быстро опубликовали свой ответ на новое заявление российских оккупантов. Он оказался не только лаконичным, но и остроумным.
Так, СтратКом ВСУ опубликовал фотографию одного из нефтеперерабатывающих заводов РФ, который охватил пожар после удара Сил обороны.
"Согреемся огнем российских НПЗ", - написали защитники, реагируя на угрозы "заморозки" Украины.
Кстати, ранее мы рассказывали, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об отказе Москвы от перемирия. Более того, он угрожает Украине "жесткими" ударами.
Что также интересно, Кремль заподозрил США в атаках на свои территории и потребовал объяснений.
Кроме того, стало известно, как украинский лидер Владимир Зеленский намерен склонить российского диктатора Владимира Путина к переговорам.