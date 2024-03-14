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В России заявили об "отражении" атаки дронов в двух областях

Иллюстративное фото: в двух областях России работали системы ПВО из-за атаки дронов (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

В российских Белгородской и Курской областях в ночь на 14 марта работали силы и средства противовоздушной обороны по дронам самолетного типа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны РФ.

Утром в оборонном ведомстве страны-агрессора выступили с заявлением об очередном отражении воздушной атаки. В отчете указывается шаблонная фраза о "пресечении попытки" совершения ударов с применением более двадцати беспилотников по неуказанным объектам на территории РФ.

Традиционно в "налете" дронов российское министерство обвиняет Украину.

В заявлении ведомства указывается о "перехвате и уничтожении" в общей сложности 25 беспилотников. Из них якобы 14 были ликвидированы над Белгородской областью, и еще 11 - над Курской областью.

О каких-либо возможных последствиях работы ПВО по дронам на земле в Минобороны РФ ничего не говорят.

Атаки дронов на территории РФ

Напомним, ранее этой ночью губернатор Белгородской области заявляло сдетонировании двух беспилотников в поселке Прохоровка. Местные власти также рассказывали о пожаре в результате этого.

Напомним, что минувшей ночью, 13 марта, в регионах РФ снова раздавались взрывы. Российское Минобороны утверждает, чтобыло сбито 58 дронов. Но при этом в Рязани вспыхнул мощный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В сети заявили об атаке.

Добавим, вчера источник в спецслужбах сообщил РБК-Украина, что в ночь на 13 марта Силы обороны атаковали дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода - не только в Рязани, но и в Кстово Нижегородской области и Киришах Ленинградской области.

Кроме того, 13 марта россияне заявили о якобы атаке дронов на Белгород. Пропагандисты утверждают, что под удар попал штаб ФСБ.

Ранее также сообщалось, что в ночь на 12 марта в Орле (РФ) заявляли о попадании беспилотника по нефтехранилищу в областном центре, в результате чего вспыхнул один из резервуаров.

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