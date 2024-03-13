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Россияне заявили о якобы атаке на штаб ФСБ в Белгороде

Белгород, Среда 13 марта 2024 09:34
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Россияне заявили о якобы атаке на штаб ФСБ в Белгороде Фото: россияне заявили о якобы атаке на штаб ФСБ в Белгороде (instagram com fsb_rossii_official)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне заявили о якобы атаке дронов на Белгород. Пропагандисты говорят, что под удар попал штаб ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские государственные СМИ.

Как пишут российские пропагандисты со ссылкой на оперативные службы, дроны якобы атаковали здание регионального управления ФСБ в Белгороде. По их словам, был поврежден фасад здания и выбиты окна, а пострадавших вроде бы нет.

При этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, что город атаковали два беспилотника, однако за здание ФСБ не упомянул.

Российский чиновник заявил, что один дрон якобы попал в многоквартирный дом, были повреждены окна, крыша и фасад. А второй беспилотник, по его словам, упал в реку.

Что этому предшествовало

Напомним, вчера, 12 марта, "Российский добровольческий корпус" совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в том числе в Белгородской области.

Также вчера сообщалось об ударе по зданию администрации в Белгороде. На опубликованных в сети кадрах было видно, что в здание врезался дрон.

Уже этой ночью в регионах России снова гремели взрывы. Российское Минобороны утверждает, что было сбито 58 дронов. Но при этом в Рязани вспыхнул мощный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В сети заявили об атаке.

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ФСБ Российская Федерация Атака дронов Белгород
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