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У Шойгу похвастались "сбитием" десятков дронов, "скромно умолчав" об атаке НПЗ в Рязани

Россия, Среда 13 марта 2024 09:13
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У Шойгу похвастались "сбитием" десятков дронов, "скромно умолчав" об атаке НПЗ в Рязани Фото: появилась реакция Минобороны РФ на атаку дронов в ночь на 13 марта (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Минобороны РФ отреагировали на ночную атаку дронов в нескольких областях. Там приписали себе уничтожение десятков дронов, "забыв" про успешную атаку БПЛА по НПЗ в Рязани.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

Судя из заявления дроны якобы только "попытались" атаковать объекты на территории России сразу в нескольких областях.

"Дежурными средствами ПВО 58 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (11 БПЛА), Брянской (8 БПЛА), Воронежской (29 БПЛА), Курской (8 БПЛА), Ленинградской (1 БПЛА), Рязанской (1 БПЛА)", - утверждается в нем.

Атаки дронов в России

В ночь на 13 марта в Рязани (Россия) беспилотники атаковали нефтезавод. Очевидцы сообщают о пожаре. Также известно о пострадавших.

Отметим, что дроны атакуют объекты в России уже вторую ночь подряд. Так, ночью 12 марта в ряде регионов зафиксированы пролеты беспилотников. Под ударом оказалась нефтебаза и НПЗ. Тогда Минобороны РФ сообщило, что зафиксировали 25 дронов и, якобы, предотвратили атаку.

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