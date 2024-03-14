Фото: в Белгородской области жалуются на атаку дронов и пожар (t.me/dsns_telegram)

В ночь на 14 марта в Белгородской области сообщили о детонировании двух беспилотников в поселке Прохоровка. Местные власти заявили о пожаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.