ua en ru
Вт, 12 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Удар по нефтебазе в российском Орле: пожар тушат 60 человек и поезд

Орел, Вторник 12 марта 2024 04:19
UA EN RU
Удар по нефтебазе в российском Орле: пожар тушат 60 человек и поезд Фото: в Орле случился удар по нефтебазе (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Орле, после удара по нефтебазе в ночь на 12 марта, возник пожар. Тушат огонь 60 человек и пожарный поезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы ТАСС и губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Представитель правительства Орловской области сообщил, что в результате попадания беспилотника по нефтехранилищу в областном центре, загорелся один из резервуаров.

"Горит резервуар нефтехранилища в Орле, на тушении работают более 60 человек", - сообщил изданию ТАСС представитель пресс-службы правительства Орловской области.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что пострадавших в результате удара беспилотника нет.

"В Орле произошло падение дрона. Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса. На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания. Пострадавших нет", - сообщил губернатор.

Атака дронов по России

Ночью 12 марта стало известно об атаке дронов по трем регионам России. В Курске, Орле и в Белгородской области. Подробнее об атаке - в материале РБК-Украина.

Также 10 марта, дроны атаковали Белгородскую область. В Минобороны РФ заявили, якобы, об уничтожении.

Детальнее об атаке дронов по территории России с 8 на 9 марта - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дрони Атака дронов Российская Федерация
NEWS
Макрон откладывает визит в Украину, поскольку хочет "привезти" ощутимые результаты, - Politico
Макрон откладывает визит в Украину, поскольку хочет "привезти" ощутимые результаты, - Politico
DAILY
Александр Кубраков: Полякам не нужно искать врагов в Украине, у нас с ними общий враг
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Александр Кубраков: Полякам не нужно искать врагов в Украине, у нас с ними общий враг