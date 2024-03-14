У Росії заявили про "відбиття" атаки дронів у двох областях

Вранці в оборонному відомстві країни-агресора виступили із заявою про чергове відбиття повітряної атаки. У звіті вказується шаблонна фраза про "припинення спроби" здійснення ударів із застосуванням понад двадцяти безпілотників по невказаних об'єктах на території РФ.

Традиційно, в "нальоті" дронів російське міністерство обвинувачує Україну.

У заяві відомства вказується про "перехоплення та знищення" загалом 25 безпілотників. З них нібито 14 були ліквідовані над Бєлгородською областю, і ще 11 - над Курською областю.

Про якісь можливі наслідки роботи ППО по дронах на землі в Міноборони РФ нічого не кажуть.

Атаки дронів на території РФ

Зазначимо, раніше цієї ночі губернатор Бєлгородської області заявляв про здетонування двох безпілотників у селищі Прохорівка. Місцева влада також розповідала про пожежу внаслідок цього.

Нагадаємо, що минулої ночі, 13 березня, у регіонах РФ знову лунали вибухи. Російське Міноборони стверджує, що було збито аж 58 дронів. Але при цьому у Рязані спалахнула потужна пожежа на нафтопереробному заводі. У мережі заявили про атаку.

Додамо, вчора джерело в спецслужбах повідомило РБК-Україна, що у ніч проти 13 березня Сили оборони атакували дронами одразу три нафтопереробних заводи - не тільки в Рязані, а й у Кстово Нижегородської області та Кірішах Ленінградської області.

Крім того, 13 березня росіяни заявили про нібито атаку дронів на Бєлгород. Пропагандисти стверджують, що під удар потрапив штаб ФСБ.

Раніше також повідомлялося, що в ніч проти 12 березня в Орлі (РФ) заявляли про влучання безпілотника по нафтосховищу в обласному центрі, внаслідок чого спалахнув один із резервуарів.