В России придумали новое "объяснение" блокировке "зерновой сделки"

При этом в Кремле, исходя из новых "доказательств" считают, что "дроны двигались по зоне безопасности в коридоре, по которому вывозилось украинское зерно". Исходя из версии РФ, после этого БПЛА вдруг резко "изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе".

При этом один из них, оказывается, был запущен из морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море. Ссылаясь на мнение неких "специалистов", в РФ сделали вывод, что это может якобы "свидетельствовать" о запуске БПЛА "с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных.... для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины".

При этом в Минобороны РФ считают, что на беспилотниках, якобы, "были установлены навигационные модули производства Канады".

"Атака" БПЛА в Крыму

Утром в субботу, 29 октября, оккупированный Севастополь был якобы атакован беспилотниками. Атаку "отбивали" корабли Черноморского флота. По пока неподтвержденной информации, во время ЧП в Севастопольской бухте взорвались четыре военных корабля Черноморского флота РФ - в том числе фрегат и десантный корабль"Адмирал Макаров" с "Калибрами" на борту.

Вскоре оккупанты назвали эту "атаку" "самой массированной с начала "спецоперации". И признали, что целью атаки стали объекты Черноморского флота РФ. В "атаке" они обвинили ВСУ, назвав происшедшее "терактом". К тому же, бойцов ВСУ якобы готовили к "теракту" "специалисты ВМС Великобритании", которые, якобы "причастны к подрыву газопроводов "Северный поток". В Британии назвали обвинения РФ выдуманной историей, объяснив такие заявления попыткой РФ отвлечь внимание от поражения в войне.

В Украине не признали причастность к "атаке", а только высмеяли происшедшее. Так, представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк предположила, что это могли быть боевые комары.

Выход РФ из "зерновой сделки"

В субботу вечером, 29 октября, Россия решила выйти из "зерновой сделки", с помощью которой Украина могла экспортировать сельхозпродукцию через Черное море. В Украине на это заявили, что не намерены прекращать работу "зернового коридора", который обеспечивает продовольствием миллионы человек в странах Африки, Азии и Европы.

Уже сегодня, 30 октября, из порта Одесской области не вышло судно IKARIA ANGEL. Оно должно было доставить 40 тысяч тонн зерна в Эфиопию, находящуюся на грани голода.