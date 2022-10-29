"Наверное, это боевые комары". В ВСУ высмеяли "атаку" БПЛА на Севастополь

Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк высмеяла обвинения россиян относительно причастности беспилотников ВСУ к "атаке" на оккупированный Севастополь. Она предположила, что это могли быть боевые комары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что в командовании внимательно следят за происходящим, поскольку это находится в их зоне ответственности. "Мы готовим официальный ответ, который будет наполнен фактами. Наверное, это и есть боевые комары, которые так беспокоят российские власти", - сказала Гуменюк.

