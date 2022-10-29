"Наверное, это боевые комары". В ВСУ высмеяли "атаку" БПЛА на Севастополь
Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк высмеяла обвинения россиян относительно причастности беспилотников ВСУ к "атаке" на оккупированный Севастополь. Она предположила, что это могли быть боевые комары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Гуменюк в эфире телемарафона.
Она отметила, что в командовании внимательно следят за происходящим, поскольку это находится в их зоне ответственности.
"Мы готовим официальный ответ, который будет наполнен фактами. Наверное, это и есть боевые комары, которые так беспокоят российские власти", - сказала Гуменюк.
Напомним, сегодня утром в оккупированном Севастополе заявили об "атаке" беспилотников. Ее якобы "отбивали" корабли Черноморского флота. В связи с инцидентом, по информации российских СМИ, рейд через бухту в городе был временно закрыт для паромов и катеров.
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