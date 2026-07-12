Россия столкнулась с резким ростом цен на бензин после атак Украины, — ISW

В России в июне резко ускорился рост цен на бензин. По оценке аналитиков, одной из ключевых причин стали украинские удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре и объектам топливной логистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Института изучения войны (ISW).

Топливо дорожает

С начала лета в России значительно выросли потребительские цены на автомобильное топливо.

Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW) со ссылкой на данные российского агентства "Интерфакс" и Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), в июне стоимость бензина увеличилась в среднем на 6,88%.

Для сравнения: в мае рост составлял 0,85%, в апреле — 0,61%, в марте — 1,08%, в феврале — 0,61%, а в январе — 1,35%.

Согласно опубликованной статистике, бензин марки АИ-92 за июнь подорожал на 7,3%, АИ-95 — на 6,7%, АИ-98 — на 3,1%, а дизельное топливо — на 7,1%.

В годовом выражении, с июня 2025-го по июнь 2026 года, цены на бензин выросли почти на 20%. При этом за весь 2024 год рост составил 11,13%, а по итогам 2025 года — 10,78%.

Что стоит за скачком цен

В ISW считают, что стремительное подорожание топлива напрямую связано с украинской кампанией дальних ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, а также с атаками на объекты хранения и маршруты поставок топлива на оккупированные территории.

Аналитики отмечают, что ситуация совпала с периодом традиционно высокого сезонного спроса, что дополнительно усилило дефицит.

По оценке института, нехватка бензина уже затронула не менее 78 из 83 российских регионов, а также временно оккупированные территории Украины.

В ISW полагают, что дальнейшее наращивание украинских ударов способно еще сильнее осложнить ситуацию, поскольку российская система противовоздушной обороны пока не смогла эффективно противодействовать таким атакам.

Это, как считают аналитики, может привести не только к дальнейшему росту цен для гражданского населения, но и негативно сказаться на снабжении российских войск в тылу и на линии фронта.