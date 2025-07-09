В России цинично отреагировали на решение ЕСПЧ по MH17

Катастрофа Boeing 777 рейса MH17

В июле 2014 года в небе над временно оккупированной частью Донецкой области, возле города Шахтерск, был сбит пассажирский самолет Boeing-777 Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур (рейс MH17). Все 298 человек на борту авиалайнера погибли.

Россияне активно пытались обвинить в преступлении Украину. Однако международное следствие установило, что самолет сбила российская зенитная ракета комплекса "Бук". Установка, запустившая ракету, принадлежала 53-й бригаде ПВО российской армии. Ее оперативно вывезли в Россию, когда стало понятно, что именно сбили над Шахтерском.

В 2022 году в Нидерландах суд признал виновными в гибели авиалайнера ряд лиц, которые на момент трагедии принадлежали к числу пророссийских террористов из террористической организации "ДНР". Среди них был террорист Игорь Стрелков-Гиркин.

В июне 2024 года состоялись слушания в ЕСПЧ по совместному делу Украины и Нидерландов против России. Представители государства-ответчика не явились на слушания, но оба истца присутствовали.

9 июля 2025 года ЕСПЧ признал Россию ответственной за многочисленные нарушения прав человека во время войны сбивания рейса MH17 на Донбассе. Таким образом, суд подтвердил вину России в уничтожении пассажирского самолета и гибели сотен людей. В Украине назвали это решение историческим.

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