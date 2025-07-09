В Росії цинічно відреагували на рішення ЄСПЛ щодо MH17

Катастрофа Boeing 777 рейсу MH17

У липні 2014 року в небі над тимчасово окупованою частиною Донецької області, біля міста Шахтарськ, було збито пасажирський літак Boeing-777 Malaysia Airlines, що летів з Амстердама до Куала-Лумпура (рейс MH17). Усі 298 осіб на борту авіалайнера загинули.

Росіяни активно намагалися звинуватити у злочині Україну. Проте міжнародне слідство встановило, що літак збила російська зенітна ракета комплексу "Бук". Установка, що запустила ракету, належала 53-й бригаді ППО російської армії. Її оперативно вивезли в Росію, коли стало зрозуміло, що саме збили над Шахтарськом.

У 2022 році у Нідерландах суд визнав винними у загибелі авіалайнера низку осіб, які на момент трагедії належали до числа проросійських терористів з терористичної організації "ДНР". Серед них був терорист Ігор Стрєлков-Гіркін.

У червні 2024 року відбулися слухання в ЄСПЛ щодо спільної справи України та Нідерландів проти Росії. Представники держави-відповідача не з'явилися на слухання, але обидва позивачі були присутні.

9 липня 2025 року ЄСПЛ визнав Росію відповідальною за численні порушення прав людини під час війни збиття рейсу MH17 на Донбасі. Таким чином, суд підтвердив вину Росії в знищенні пасажирського літака та загибелі сотень людей. В Україні назвали це рішення історичним.

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