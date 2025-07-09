Историческое осуждение агрессора: в Украине объяснили решение ЕСПЧ против России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал РФ ответственной за нарушение прав человека в Украине и сбитие рейса MH17. Это самое масштабное осуждение агрессора в истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министра юстиции Украины Ольгу Стефанишину в Facebook .

Она отметила, что к судебному делу Украины и Нидерландов против России в качестве третьей стороны присоединились 26 стран, общественные организации и Фонд авиакатастрофы MH17.

"Невероятно. Европейский суд по правам человека вынес беспрецедентное решение по делу "Украина-Нидерланды против России" – наиболее масштабное осуждение агрессора в истории Совета Европы и возможно в новейшей истории", - подчеркнула вице-премьер.

Что решил суд

Стефанишина напомнила, что суд признал действия России в Украине беспрецедентными по характеру и масштабу насилия. При этом, как отмечается в решении суда, злобные заявления РФ о праве Украины на существование являются угрозой для мирного сосуществования в Европе.

"Ни в одном из предыдущих конфликтов не было столь единодушного осуждения международным сообществом вопиющего пренебрежения к основам международного правопорядка, установленного после Второй мировой войны", - добавила она.

Также суд признал, что атаки россиян по суверенной территории Украины с 11 мая 2014 года по 16 сентября 2022 года были стратегически спланированны. Москва хотела установить власть и контроль над территориями, инфраструктурой и населением Украины.

По словам вице-премьера, ЕСПЧ рассматривал только события, произошедшие до 16 сентября 2022 года, поскольку в марте того же года Россию исключили из Совета Европы. Однако нормы Конвенции о защите прав человека продолжали действовать для России еще шесть месяцев после исключения.

Суд установил, что Россия виновна в следующих нарушениях:

внесудебные казни гражданских лиц и украинских военнослужащих;⁠

⁠пытки и бесчеловечное обращение с гражданскими и военнопленными, в частности изнасилование и сексуальное насилие;

принудительный труд и незаконное произвольное задержание гражданских;

неоправданное и принудительное перемещение гражданских, меры "фильтрации";

устрашение, преследование и притеснение всех религиозных групп, кроме УПЦ МП;

серьезное вмешательство в свободу передавать и получать информацию;

принудительное разогнание мирных протестов российскими военными;

уничтожение, мародерство и экспроприация без компенсации имущества гражданских и предприятий;

подавление украинского языка в школах и идеологическая обработка школьников;

перемещение в Россию и последующее усыновление украинских детей;

дискриминация по политическим убеждениям и национальному происхождению;

невыполнение обязанности расследовать и предоставлять правовую защиту.

При этом ЕСПЧ обязал Россию немедленно:

освободить всех незаконно удерживаемых на оккупированных территориях до 16.09.2022;

сотрудничать в создании механизма для идентификации и возвращения перемещенных в Россию детей.

Стефанишина уточнила, что вопрос компенсации пока рассматривается. Минюст Украины системно вел дело в ЕСПЧ более 11 лет.