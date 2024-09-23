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ЕСПЧ рассматривает дело Украины и Нидерландов против России

Понедельник 23 сентября 2024 11:42
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ЕСПЧ рассматривает дело Украины и Нидерландов против России Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук, Роман Кот

12 июня этого года состоялись слушания в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по совместному делу Украины и Нидерландов против России. Представители государства-ответчика не явились на слушания, однако оба истца присутствовали.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал судья ЕСПЧ от Украины Николай Гнатовский.

"Они (представители Украины и Нидерландов, - ред.) заявляли свои требования и отвечали на вопросы судей. 26 других государств-участников Совета Европы, которые вошли в это дело как третьи стороны. Их представители также присутствовали и тоже обсуждали с судом соответствующие правовые позиции, отвечали на вопросы, делали заявления. Была общая позиция 26 государств", - заявил он.

По словам Гнатовского, отдельные выступления подготовили представители Великобритании и Польши.

"Судьи начали обсуждение. Как в украинских судах говорят, перешли в совещательную комнату. То есть обсуждение того, каким должно быть решение в этом деле по существу, оно продолжается. И будем надеяться, что в максимально разумные сроки будет уже это решение, по сути", - отметил он.

Судья ЕСПЧ отметил, что впереди еще немало работы, ведь объем доказательств и юридических вопросов является значительным. Однако он выразил надежду, что решение будет принято в максимально разумные сроки.

"Я хотел бы быть оптимистом и думаю, что достаточно оперативно суд может это решение принять. Это будут сотни и сотни страниц, это будет действительно решение, которое будет иметь не только юридический, а я бы сказал, исторический вес", - подчеркнул он.

Напомним, ранее ЕСПЧ объединил дела "Украина и Нидерланды против России" и "Украина против России (Х)" о полномасштабном вторжении в одно крупное производство.

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