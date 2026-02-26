Рубио предупредил о "небезграничном" терпении Трампа по мирному урегулированию в Украине

Вашингтон продолжает давить на Москву и поставлять оружие Украине, но война не имеет военного решения. В то же время терпение президента США Дональда Трампа по этому поводу не является безграничным.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт американского Госдепа.

В четвертую годовщину полномасштабной войны России против Украины государственный секретарь Рубио прокомментировал перспективы мирных переговоров и позицию Вашингтона.

По его словам, администрация президента Трампа продолжает усиливать давление на РФ. В частности, в конце прошлого года были введены дополнительные санкции против российской нефтяной компании "Роснефть". Также США и в дальнейшем продают оружие Украине, не осуществляя никакой военной поддержки России и не вводя санкций против Киева.

Рубио отметил, что Соединенные Штаты являются единственной страной, которой удалось посадить российских и украинских переговорщиков за один стол. Он также утверждает, что ни одна другая сторона, включая Организацию Объединенных Наций или Европейский Союз, не способна выполнить эту роль, поскольку Россия даже не готова с ними разговаривать.

Позиция Трампа по переговорам

Госсекретарь США подчеркнул, что война не имеет военного решения и в конце концов будет завершена путем переговоров. В то же время Рубио признал, что терпение Трампа "не является безграничным", однако отказался прогнозировать, когда именно Белый дом может изменить подход.

По словам Рубио, президент США глубоко разочарован тем, что война продолжается, называя ее "бессмысленной и кровавой". Он отметил, что каждую неделю на фронте гибнут 7-8 тысяч военных, а разрушения в Украине растут с каждым днем, что будет иметь последствия для нескольких поколений.

Комментируя вопрос об ответственности Москвы за удары по гражданской инфраструктуре, Рубио заявил, что именно благодаря поддержке США Украина смогла продолжать оборону. Он напомнил об американской военной помощи, разведывательной поддержке и санкциях против России.

В то же время госсекретарь США признал, что несмотря на определенный прогресс в переговорах, ряд вопросов остается "очень сложным", а достижение окончательного соглашения требует значительных усилий.