В России жалуются на планы ЕС ввести лимит цен на газ и угрожают ответом

"Здесь принципы те же. Это нарушение рыночного процесса рыночного ценообразования, посягательство на него. Любые ссылки на потолок неприемлемы. Потребуется время, чтобы тщательно взвесить за и против. Чуть-чуть затянулся процесс по нефти", - заявил он.

При этом Песков отметил, что реакция в случае введения ограничений будет такой же, как и с нефтью.

Отметим, что после введения лимита цен на нефть из России в Кремле заявили, что прекратят экспорт этого ресурса в страны Европы и будут продавать его только странам, которые не ввели ценовые ограничения.