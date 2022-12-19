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В России жалуются на планы ЕС ввести лимит цен на газ и угрожают ответом

Фото: Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия считает планы Евросоюза по введению максимальной стоимости газа неприемлемыми. Страна-агрессор обещает подготовить ответ.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой "РИА-Новости", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь принципы те же. Это нарушение рыночного процесса рыночного ценообразования, посягательство на него. Любые ссылки на потолок неприемлемы. Потребуется время, чтобы тщательно взвесить за и против. Чуть-чуть затянулся процесс по нефти", - заявил он.

При этом Песков отметил, что реакция в случае введения ограничений будет такой же, как и с нефтью.

Отметим, что после введения лимита цен на нефть из России в Кремле заявили, что прекратят экспорт этого ресурса в страны Европы и будут продавать его только странам, которые не ввели ценовые ограничения.

Напомним, сегодня, 19 декабря, стало известно, что страны Евросоюза договорились об установлении граничной цены на газ.

Этот вопрос был согласован, даже несмотря на то, что ряд стран блока выступил против таких ограничений.

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