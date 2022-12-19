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Венгрия будет блокировать введение потолка цен на газ в ЕС, - МИД

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Будапешт, Понедельник 19 декабря 2022 16:06
Венгрия будет блокировать введение потолка цен на газ в ЕС, - МИД Фото: Венгрия намерена блокировать введение потолка цен на газ в ЕС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Венгрии в любом случае не будет поддерживать потолок цен на газ и считает этот шаг ошибочным.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Введение потолка цен на газ не будет вынуждать Венгрию согласовывать с ЕС изменения в долгосрочных контрактах с Россией", - отметил Сийярто.

По его словам, решение о потолке цен на газ в ЕС пока не принято, на утренней встрече предложенный уровень не поддержали министры из девяти стран. Он также отметил, что голосование по потолку цен на газ на встрече министров энергетики ЕС в Брюсселе продолжится, участники хотят достичь консенсуса.

"Мы, Германия и еще 7 стран ЕС высказались против потолка цен на газ, но пока не смогли составить необходимое для блокировки меньшинство", - добавил глава МИД Венгрии.

Ранее мы писали, что министры энергетики стран Европейского союза встречаются, чтобы согласовать потолок цен на газ, что является экстренной мерой, которая вызвала раскол во мнениях в блоке.

Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Европейского союза на импорт морской нефти с территории России. Кроме того, страны G7 и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

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