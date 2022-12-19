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У Росії скаржаться на плани ЄС запровадити ліміт цін на газ та погрожують відповіддю

Фото: Дмитро Пєсков, прес-секретар президента РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія вважає плани Євросоюзу щодо запровадження максимальної вартості газу неприйнятними. Країна-агресор обіцяє підготувати відповідь.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости", про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Тут принципи ті ж самі. Це порушення ринкового процесу ринкового ціноутворення, зазіхання на нього. Будь-які посилання на стелю неприйнятні. Потрібен час, щоб ретельно зважити за і проти. Трохи затягнувся процес з нафти", - заявив він.

При цьому Пєсков зазначив, що реакція у разі введення обмежень буде такою самою, як і з нафтою.

Зазначимо, що після введення ліміту цін на нафту з Росії в Кремлі заявили , що припинять експорт цього ресурсу до країн Європи і продаватимуть його лише країнам, які не запровадили цінових обмежень.

Нагадаємо, сьогодні, 19 грудня, стало відомо, що країни Євросоюзу домовилися про встановлення граничної ціни на газ.

Це питання було узгоджено, навіть незважаючи на те, щонизка країн блоку виступила проти таких обмежень.

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Російська ФедераціяЕвросоюзПєсковГаз