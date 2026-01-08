ua en ru
В России пригрозили, что западные войска в Украине станут "законными боевыми целями"

Россия, Четверг 08 января 2026 14:01
В России пригрозили, что западные войска в Украине станут "законными боевыми целями"
Автор: Татьяна Степанова

Декларация "коалиции решительных" относительно гарантий безопасности для Киева якобы крайне далека от мирного урегулирования. Россия будет рассматривать размещенных в Украине западных военных как "законные боевые цели".

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Комментируя декларацию о гарантиях безопасности, которую участники "коалиции решительных" подписали в Париже 6 января, Захарова завила, что "документ получился крайне далеким от мирного урегулирования".

"Он нацелен не на достижение прочного мира и безопасности, а на продолжение милитаризации, эскалацию и разрастание конфликта", - сказала спикер МИД России.

Она пригрозила, что размещение в Украине войск и военных объектов Запада будет рассматриваться как интервенция, несущая угрозу безопасности, а подразделения и военные объекты Запада в Украине будут рассматриваться как законные боевые цели.

Захарова также добавила, что планы Запада и Украины "становятся все более опасными и разрушительными для будущего Европы и ее населения".

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, 6 января в Париже состоялись переговоры с участием Украины, США и стран "коалиции желающих" относительно гарантий безопасности для Украины в рамках мирного соглашения.

Союзники Украины планируют взять на себя реальные обязательные обязательства, которые будут действовать в случае новой агрессии России. Эти положения заложены в проекте Парижского соглашения о гарантиях безопасности для Украины.

Также представители Украины и США в рамках "коалиции желающих" договорились о конкретных шагах по реализации и контролю режима прекращения огня, однако окончательное продвижение этих договоренностей зависит от позиции России, которая пока не подтвердила готовность их выполнять.

Известно, что Франция и Германия уже давно выразили готовность отправить свои войска в Украину после прекращения огня.

Между тем Германия выразила готовность присоединиться к обеспечению возможного режима прекращения огня в Украине, но не беря на себя обязательств по направлению войск.

А Бельгия готова предоставить авиацию и флот для обеспечения безопасности Украины после завершения войны.

Кроме того, Канада также допускает размещение в Украине своих войск в случае заключения мирного соглашения. Первоначальным вкладом страны может стать обучение украинских военных.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас также заявил, что после наступления мира страна могла бы направить в Украину несколько сотен своих военных.

К тому же премьер-министр Испании Педро Санчес впервые допустил участие испанских военных в миротворческой миссии в Украине после прекращения огня в рамках потенциального мирного соглашения.

Румыния не будет отправлять в Украину свои войска, но готова внести свой вклад в гарантии безопасности, усилив безопасность в Черном море.

