В России повторили ультиматум по Украине накануне встречи Трампа и Путина

Фадеев заявил, что "позиция РФ по урегулированию конфликта неизменна". Речь идет об ультиматуме диктатора Путина по выводу украинских войск с территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Также Россия требует от Украины отказаться от вступления в НАТО и отмены всех западных санкций.

Комментируя информацию об "обмене" территориями, представитель МИД России цинично заявил, что так называемое "территориальное устройство РФ закреплено в конституции".

"Здесь, пожалуй, даже не нужно ничего выдумывать. Территориальное устройство РФ закреплено в конституции нашей страны. Это все объясняет. Цели российской делегации в переговорах на Аляске диктуются исключительно национальными интересами", - сказал Фадеев.



Встреча Трампа и Путина

Американский президент Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретятся 15 января на Аляске.

Сегодня Трамп проведет видеоконференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами насчет его встречи с диктатором. Владимир Зеленский сегодня прибыл в Берлин, откуда и будет участвовать в онлайн-встречах.

Подробнее о том, что известно о встрече Трампа и Путина - узнайте в материале РБК-Украина.