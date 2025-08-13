У Росії повторили ультиматум щодо України напередодні зустрічі Трампа і Путіна

В російському МЗС повторили свій ультиматум щодо України. Заяву пролунала за кілька днів до зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника російського МЗС Олексія Фадєєва, якого цитують росЗМІ.
Фадєєв заявив, що "позиція РФ щодо врегулювання конфлікту незмінна". Йдеться про ультиматум диктатора Путіна щодо виведення українських військ з території Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Також Росія вимагає від України відмовитися від вступу до НАТО і скасування всіх західних санкцій.
Коментуючи інформацію про "обмін" територіями, представник МЗС Росії цинічно заявив, що так званий "територіальний устрій РФ закріплений в конституції".
"Тут, мабуть, навіть не потрібно нічого вигадувати. Територіальний устрій РФ закріплений у конституції нашої країни. Це все пояснює. Цілі російської делегації в переговорах на Алясці диктуються виключно національними інтересами", - сказав Фадєєв.
Американський президент Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрінуться 15 січня на Алясці.
Сьогодні Трамп проведе відеоконференції з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами щодо його зустрічі з диктатором. Володимир Зеленський сьогодні прибув до Берліну, звідки і буде брати участь в онлайн-зустрічах.
Нагадаємо, у Стамбулі відбулися три раунди переговорів між делегаціями України та Росії. Ще під час першої зустрічі представники РФ висунули умови, які є для України неприйнятними.
Москва вимагала від України закріпити нейтральний статус, відмовившись від курсу на членство в НАТО, фактично поступитися п'ятьма регіонами (включно з тими, які Росія не контролює), вивести війська з цих територій, відмовитися від репарацій та погодитися на "захист прав російськомовних".
Згодом диктатор Володимир Путін озвучив ще одну вимогу - визнання так званих "референдумів" на окупованих територіях.