UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

У Росії повторили ультиматум щодо України напередодні зустрічі Трампа і Путіна

Фото: представник МЗС Росії Олексій Фадєєв (скришот відео)
Автор: Наталія Юрченко

В російському МЗС повторили свій ультиматум щодо України. Заяву пролунала за кілька днів до зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника російського МЗС Олексія Фадєєва, якого цитують росЗМІ.

Фадєєв заявив, що "позиція РФ щодо врегулювання конфлікту незмінна". Йдеться про ультиматум диктатора Путіна щодо виведення українських військ з території Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Також Росія вимагає від України відмовитися від вступу до НАТО і скасування всіх західних санкцій.

Коментуючи інформацію про "обмін" територіями, представник МЗС Росії цинічно заявив, що так званий "територіальний устрій РФ закріплений в конституції".

"Тут, мабуть, навіть не потрібно нічого вигадувати. Територіальний устрій РФ закріплений у конституції нашої країни. Це все пояснює. Цілі російської делегації в переговорах на Алясці диктуються виключно національними інтересами", - сказав Фадєєв.
 

Зустріч Трампа і Путіна 

Американський президент Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрінуться 15 січня на Алясці. 

Сьогодні Трамп проведе відеоконференції з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами щодо його зустрічі з диктатором. Володимир Зеленський сьогодні прибув до Берліну, звідки і буде брати участь в онлайн-зустрічах.

Детальніше про те, що відомо про зустріч Трампа та Путіна - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Вимоги Росії до України

Нагадаємо, у Стамбулі відбулися три раунди переговорів між делегаціями України та Росії. Ще під час першої зустрічі представники РФ висунули умови, які є для України неприйнятними.

Москва вимагала від України закріпити нейтральний статус, відмовившись від курсу на членство в НАТО, фактично поступитися п'ятьма регіонами (включно з тими, які Росія не контролює), вивести війська з цих територій, відмовитися від репарацій та погодитися на "захист прав російськомовних".

Згодом диктатор Володимир Путін озвучив ще одну вимогу - визнання так званих "референдумів" на окупованих територіях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінРосійська ФедераціяДональд ТрампМирні переговориЗустріч Трампа та Путіна