У Росії повторили ультиматум щодо України напередодні зустрічі Трампа і Путіна

Фадєєв заявив, що "позиція РФ щодо врегулювання конфлікту незмінна". Йдеться про ультиматум диктатора Путіна щодо виведення українських військ з території Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Також Росія вимагає від України відмовитися від вступу до НАТО і скасування всіх західних санкцій.

Коментуючи інформацію про "обмін" територіями, представник МЗС Росії цинічно заявив, що так званий "територіальний устрій РФ закріплений в конституції".

"Тут, мабуть, навіть не потрібно нічого вигадувати. Територіальний устрій РФ закріплений у конституції нашої країни. Це все пояснює. Цілі російської делегації в переговорах на Алясці диктуються виключно національними інтересами", - сказав Фадєєв.



Зустріч Трампа і Путіна

Американський президент Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрінуться 15 січня на Алясці.

Сьогодні Трамп проведе відеоконференції з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами щодо його зустрічі з диктатором. Володимир Зеленський сьогодні прибув до Берліну, звідки і буде брати участь в онлайн-зустрічах.

